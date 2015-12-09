۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۹

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛

۸۰۰ هزار فرهنگی رتبه بندی شدند/وضعیت فرهنگیانی که کسر کار دارند

سید محمد بطحایی با بیان اینکه ۸۰۰ هزار احکام رتبه بندی فرهنگیان صادر شده است، گفت: افرادی که کسر ساعت موظف بیش از ۴ ساعت دارند، متناسب با کسری ساعت رتبه بندی می شوند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره تعداد فرهنگیان رتبه بندی شده گفت: تقربیا تمام کسانی که واجد شرایط رتبه بندی بودند احکام رتبه برای آنها صادر شد.

سید محمد بطحایی افزود: افرادی که دارای کسر ساعت موظف بیشتر از ۴ ساعت هستند تاکنون حکمی برای آنان صادر نشده است تا بخشنامه تکمیلی را ابلاغ کنیم و آنها نیز متناسب با کسری ساعت موظف رتبه بندی شوند.

وی تصریح کرد: برای مثال، کسانی که ۱۲ ساعت کسری ساعت دارند بخشی از امتیاز و حق شغل را از دست می دهند و حکم رتبه بندی با توجه به شرایط دیگری که دارند صادر می شود.

بطحایی خاطر نشان کرد: تاکنون بالغ بر ۸۰۰ هزار احکام رتبه بندی برای فرهنگیان صادر شده است.

وی درباره رتبه بندی فرهنگیان بازنشسته نیز گفت: بازنشستگان شامل طرح رتبه بندی نمی شوند اما دولت به دنبال طرح هایی برای بازنشستگان است و بعد از تصویب بودجه سال ۹۵ امیداوریم از سوی دولت خبرهای خوشی در رابطه با بازنشستگان بشنویم.

حبیب احسنی پور

    • محمد باسره ۱۵:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
      قرار بود که احکام رتبه بندی از تاریخ 1/1/1394 اجرایی بشود در حالی که این احکام از تاریخ اول مهر 94 صادر شده است وزارت چه جوابی دارد که به فرهنگیان بدهد
    • حياتعلي سليماني ۱۵:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
      اين چه رتبه بندي بود براي فرهنگيان به محضي كه بنده درتاريخ هفتم مهر كه بازنشست شدم بلافاصله مبلغ اضافه شده در رتبه بندي ام راحذف نمودند....
    • ز م ۱۸:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
      افراد بیچاره ای که 24 ساعت تدریس دارند ولی به دلیل مشکلات سیستمی از جمله بازنشدن کد ابلاغ مدرسه هنوز رتبه بندی نشده اند چه؟
    • علی حسینی ۰۱:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۹
      تبدیل وضعیت فرهنگیان پیمانی استخدام مهرماه89مدت سه ماه است به تعویق افتاده است

