۸۰۰ هزار فرهنگی رتبه بندی شدند/وضعیت فرهنگیانی که کسر کار دارند

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره تعداد فرهنگیان رتبه بندی شده گفت: تقربیا تمام کسانی که واجد شرایط رتبه بندی بودند احکام رتبه برای آنها صادر شد.

سید محمد بطحایی افزود: افرادی که دارای کسر ساعت موظف بیشتر از ۴ ساعت هستند تاکنون حکمی برای آنان صادر نشده است تا بخشنامه تکمیلی را ابلاغ کنیم و آنها نیز متناسب با کسری ساعت موظف رتبه بندی شوند.

وی تصریح کرد: برای مثال، کسانی که ۱۲ ساعت کسری ساعت دارند بخشی از امتیاز و حق شغل را از دست می دهند و حکم رتبه بندی با توجه به شرایط دیگری که دارند صادر می شود.

بطحایی خاطر نشان کرد: تاکنون بالغ بر ۸۰۰ هزار احکام رتبه بندی برای فرهنگیان صادر شده است.

وی درباره رتبه بندی فرهنگیان بازنشسته نیز گفت: بازنشستگان شامل طرح رتبه بندی نمی شوند اما دولت به دنبال طرح هایی برای بازنشستگان است و بعد از تصویب بودجه سال ۹۵ امیداوریم از سوی دولت خبرهای خوشی در رابطه با بازنشستگان بشنویم.