دیجیاتو نوشت: اوایل امسال، آرشیتکت لهستانی، Krystztof Kotala موسس استودیو Concept ۸+۸ طرحی برای ساخت مجموعه ای ورزشی ارائه داد که مشتمل بر ۷ زمین تنیس می شود که یکی در مرکز و باقی به دور آن قرار گرفته اند. این مجموعه که ظاهری شبیه به جزایر مرجانی دارد، در نزدیکی ساحل خلیح فارس و بین برج العرب و جزایر نخل جمیرا طراحی شده.



اگرچه این طرح می تواند برای توریست ها جذابیت بالایی داشته باشد اما به همان میزان ذهن طراحان و مهندسین را هم درگیر خود کرده است. سارا فری یکی از مهندسین ساکن لندن می گوید سقف این مجموعه باید از شیشه ای یک تکه به طول ۳۳ متر ساخته شود و توانایی تحمل هزاران تن را داشته باشد.



جدا از این موارد، سقف آن باید به قدری مستحکم باشد و به گونه ای قرار گیرد که از نشر آب به داخل جلوگیری کرده و در برابر زلزله ها و سونامی های احتمالی از خود مقاومت نشان دهد. با توجه به مشکل کمبود نور نیز باید این مسئله را در نظر داشت که آیا بازیکنان تنیس این زمین را می پسندند یا خیر؟





جدا از مشکلات تکنیکی، ساخت این بنا بسیار هزینه بر خواهد بود. پیش بینی شده که مبلغی بین ۱.۷ تا ۲.۵ میلیارد دلار لازم باشد تا این بنا ساخته شود. با این حال، هنوز هیچ سرمایه گذاری علاقه خود مبنی بر ساخت این زمین تنیس را از ماه مه تاکنون اعلام نکرده است.



طراح لهستانی این پروژه می گوید ۹۵ درصد مشکلاتی که دیگر کارشناسان به آن اشاره کرده اند کاملا حل شده است و هیچ مشکلی در اجرایی کردن آن ها نخواهد بود. از انعکاس نور گرفته تا ساخت شیشه خمیده، از نگاه وی هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد.





وی بیش از همه نگران این است که آیا می تواند تا قبل از سال ۲۰۲۰ ساخت زمین تنیس اش را آغاز کند یا خیر. با توجه به علاقه اندک سرمایه گذارها، بعید به نظر می رسد که وی موفق شود به این زودی کار خود را آغاز کند.