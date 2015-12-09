۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۱

با صدور حکمی از سوی مدیرکل صورت گرفت؛

انتصابات جدید در بهزیستی لرستان

خرم آباد - رئیس جدید اداره بهزیستی شهرستان دوره چگنی و مشاور مدیر کل بهزیستی استان لرستان منصوب شدند.

اسداله حیدری مدیر کل بهزیستی لرستان عبدالرضا الواری را به عنوان رئیس جدید بهزیستی شهرستان دوره چگنی معرفی و از زحمات ۴.۵ ساله علی ناصر جابری قدردانی کرد.

الواری دارای ۱۸ سال سابقه فعالیت در این حوزه بوده و کارشناس ارشد جامعه شناسی است.

وی معاونت بهزیستی پلدختر، ریاست بهزیستی پلدختر، کارشناس مراکز غیر دولتی بهزیستی بروجرد و کارشناس دفتر اعتیاد معاونت پیشگیری را در کارنامه خود دارد.

همچنین مدیر کل بهزیستی لرستان طی حکمی ناصر افشاری را به عنوان مشاور مدیرکل در همه امور و فعالیتهای بهزیستی لرستان منصوب کرد.

در حکم اسداله حیدری مدیرکل بهزیستی لرستان خطاب به افشاری آمده است: با عنایت به تعهد، شایستگی و توانمندی شما در اجرای ساختار جدید سازمان به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور مدیر کل در همه امور و فعالیتهای اداره کل بهزیستی استان با حفظ سمت منصوب می شوید.

ناصر افشاری حدود ۱۶ سال متوالی به عنوان مسئول دفتر حقوقی اداره کل بهزیستی مشغول خدمت بوده و یک دوره ۸ ماهه مسئولیت معاونت مشارکتهای مردمی را عهده دار بوده است.

