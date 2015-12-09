برخورد ۲۵خودرو در محور میامی-عباس آباد

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برخورد ۲۵ دستگاه خودروی سواری و سنگین در چهار نقطه مختلف از حدفاصل کیلومتر ۲۵ تا ۳۰ جاده میامی-عباس آباد طی صبح امروز بیان کرد: این سلسله تصادفات خوشبختانه تاکنون تلفات جانی نداشته است.

وی با بیان اینکه این حادثه باعث سنگینی ترافیک، ممنوعیت تردد ماشین‌های سنگین تا اطلاع ثانوی و خسارات مالی به هموطنانمان شده است، افزود: خوشبختانه برای این حادثه خسارات جانی گزارش نشده و تنها خسارات مالی به چند خودرو و همچنین قیچی کردن یک دستگاه تریلی باعث مسدود شدن جاده و عبور خودروها از کنار گذر عمده خبرهای رسیده از این محور هستند.

امدادرسانی به صورت پیاده انجام می شود

فرمانده پلیس راه استان سمنان همچنین علت این سلسله تصادفات را مه غلیظ موجود در جاده عنوان کرد و گفت: عدم توجه به جلو، عدم رعایت سرعت مطمئنه در مه غلیظ و شرایط جوی متاسفانه این حادثه را رقم زده است.

خسروجردی همچنین گفت: در بین این خودروها دو دستگاه اتوبوس و یک دستگاه کامیون باری نیز مشاهده می شود.

وی ادامه داد: به علت عدم امکان تردد با ماشین‌های امدادی در بین خودروهای آسیب دیده، هم‌اکنون امدادرسانی به سرنشینان خودروهای سانحه دیده، به صورت پیاده توسط ماموران امدادی، اورژانس، پلیس راه و ... انجام می شود.

رانندگان شرایط جوی را مد نظر قرار دهند

فرمانده پلیس راه استان سمنان همچنین خطاب به رانندگانی که قصد گذر از محورهای برف گیر استان را دارند، گفت: رانندگانی که قصد تردد در مسیرهای استان به ویژه مناطق برف گیر و ارتفاعات را دارند باید سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی، تجهیزات مورد نیاز مانند زنجیر چرخ، لباس گرم، غذا، سوخت کافی و اطمینان از سالم بودن خودرو و بخاری آن را مد نظر قرار دهند.

خسروجردی همچنین در خاتمه گفت: تردد خودروهای سنگین به دلیل مسدود شدن محور میامی از شاهرود تا اطلاع ثانوی ممنوع است اما پس از انتقال کامیون متوقف شده در عرض این محور، قطعا راه برای تردد کامیون ها و اتوبوس ها باز خواهد شد.