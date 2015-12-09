انقلاب مصر از نگاه «فرهنگ اسلامی»

به گزارش خبرنگار مهر، سخن نخست این شماره از ماهنامه «فرهنگ اسلامی» به قلم سردبیر با عنوان «به نام اسلام، به کام غرب» ضمن روایتی از شیوه‌های قرون وسطایی داعش به نقش ترکیه به نام یک دولت اسلامگرا در این فاجعه تاریخی پرداخته است.

در بخش خبر و نظر، گزارش دیدار مقام معظم رهبری با روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی با عنوان «علم، مهمترین ابزار پیشرفت و اقتدار ملی» به همراه برخی اخبار دیگر روایت شده است.

سخنرانی‌های مطرح شده در نخستین جلسه کانون نویسندگان فرهنگ اسلامی توسط دکتر حسن سبحانی و حسین رویوران با موضوعات «اقتصاد مقاومتی» و «فرصت‌ها و تهدیدات بیداری اسلامی» بخش‌های دیگر این ماهنامه را تشکیل می‌دهند.

در بخش ادبیات ضمن مطالعه گزارش گفتگو با استادان زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره هند، مثنوی «شکسته‌ترین سرو باغ عشق» آخرین سروده محمد حسن زورق را می‌خوانیم.

در بخش سیاست مقاله دکتر حسن بشیر استاد ارتباطات بین‌الملل با عنوان «توافق هسته ای، گفتمان آمریکایی و دیپلماسی بازدارندگی» آمده است.

دراین شماره از ماهنامه «فرهنگ اسلامی»، یک مسئله اجتماعی با موضوع «پلیس، قانون و استحکام درونی نظام» مطرح شده است. در ادامه سه مقاله با عناوین «قرارداد رژی، منفعت انگلیسی، مقاومت ایرانی»، «ایران قرن نوزدهم میلادی از دیدگاه علی میرزا مفتون» و «جریان سیال ذهن در فیلم‌هامون ساخته داریوش مهر جویی» آمده است و در نهایت گزارش گفتگو با دکتر فواد ایزدی عضو پیوسته هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان درباره «آمریکا و جهان، چالش فراگیر» را می‌خوانیم.

بیست و نهمین شماره ماهنامه «فرهنگ اسلامی» به مدیرمسئولی علی‌اکبر اشعری و سردبیری محمدحسن زورق در ۲۷۲ صفحه منتشر شده و روی دکه رفته است.