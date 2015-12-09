به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه «اتاق ورونیکا» اثری از آیرا لوین نویسنده شهیر آمریکایی است که متخصص نگارش رمان‌ها و نمایشنامه‌های جنایی و رعب‌آور است. اثر معروف او «بچه رزماری» است که رومن پولانسکی بر اساس آن فیلمنامه‌ای را نوشت و کارگردانی کرد.



ثروتی در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر درباره ساختار و شیوه اجرای این اثر نمایشی یادآور شد: در این اجرا قصد دارم بر خلاف کارهای گذشته‌اش، رویکرد طراحانه فرمالیستی کارگردانی را به نفع انتقال واقع‌گرایانه قصه نمایش و بازی بازیگران کنار بگذارم.



بازیگران این نمایش به ترتیب حروف الفبا عبارتند از ایمان افشاریان، مرتضی اسماعیل کاشی، ستاره پسیانی و بهناز جعفری.



متن «اتاق ورونیکا» نیز توسط متیرا شاکری ترجمه شده است.



رضا ثروتی نیمه اول سال جاری نمایش «فهرست» را در تالار حافظ بنیاد فرهنگی هنری رودکی به صحنه برد.