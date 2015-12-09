به گزارش خبرگزاری مهر، در سال های اخیر، کمپانی های فناوری به دنبال یکپارچه سازی وسایل داخلی منزل بوده اند تا با استفاده از گجت یا سنسورها بتوانند به کنترل هوشمند تمامی وسایل الکترونیکی منازل بپردازند. برای مثال، از راه دور بتوان روشن یا خاموش شدن چراغ ها، اجاق گاز یا حتی درب های ورود و خروج را تحت کنترل داشت. برخورداری از چنین فناوری در منازل باعث شده تا کاربران بیش از پیش با فناوری های روز دنیا ارتباط برقرار کنند.

اما برخورداری از چنین تجهیزات و تکنولوژی نیازمند استفاده از باتری هایی با طول عمر بالاست زیرا در صورت اتمام شارژ باتری چنین تجهیزاتی دیگر قابل استفاده نخواهند بود.

گروهی از محققان هلندی به راهکار جدیدی برای حل این مشکل دست پیدا کرده اند که قابل توجه است. محققان موفق به ساخت یک حسگر دمای وایرلس شده اند که از اندازه ۲ میلی متر مربعی برخوردار شده است. این سنسور علاوه بر اندازه بسیار کوچکش به قطعه سخت افزاری قابل توجهی تجهیز شده که بدون باتری قادر به کار کردن است. این حسگر نیروی خود را از امواج رادیویی تامین می کند.



کاربران منازل با استفاده از این حسگر کوچک که نیروی خود را از امواج رادیویی شبکه وایرلس خانه تامین می کند قادر به استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های مختلفی هستند که با سنسورها کنترل می شوند. تا زمانی که کاربران در منازل خود روتر وایرلس داشته باشند، این حسگر نیز قادر به فعالیت است.



یکی از معایب این پروژه را می توان در محدوده فعالیت کم آن دانست زیرا این حسگر باید در فاصله یک اینچی منبع تامین کننده نیروی خود قرار داشته باشد. اما محققان هلندی امیدوارند با تکمیل شدن این پروژه بتوانند این محدوده را تا یک فوت یا حتی ۱۶ فوت افزایش دهند.