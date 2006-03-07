بررسي راههاي سرنگوني اميل لحود در ديدار رايس و جنبلاط

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، رايس در دخالت آشكار در امور داخلي لبنان خطاب به جنبلاط گفت:" انتخابات رياست جمهوري آزاد و عادلانه اي را سازماندهي كنيد."

كاندوليزا رايس روز گذشته در ديدار با وليد جنبلاط از شخصيتهاي سياسي مخالف سوريه اظهار داشت:" لبناني ها در سال گذشته دستاوردهاي زيادي كسب كردند، آنها نيروهاي سوريه را به خروج از لبنان وادار كردند و انتخابات آزاد و عادلانه اي برگزار كردند."



به گفته تام كيسي از سخنگويان وزارت امور خارجه آمريكا، هنوز برخي مسائل در لبنان وجود دارد كه بايد حل شود به ويژه برگزاري انتخابات آزاد رياست جمهوري بر اساس قطعنامه 1559 شوراي امنيت.



جنبلاط نيز به اين نكته اشاره كرد كه درباره بركناري اميل لحود از قدرت با رايس بحث و تبادل نظر كرد.



جنبلاط عضو اكثريت درمجلس نمايندگان گفت : اين يك مسئله لبناني است، ما خودمان جانشين وي را به طور مسالمت آميز انتخاب خواهيم كرد.



رايس درجريان سفر اخيرش به لبنان اعلام كرده بود كه لبناني ها به رئيس جمهوري نياز دارند كه به آينده نگاه كند.

جنبلاط مدعي شد: "اين شخص (لحود)، رئيس جمهوري از گذشته است، وي قطعا عروسك سوريه است."



وي گفت كه از وزير امور خارجه آمريكا خواسته است از لبنان حمايت سياسي و معنوي انجام دهد.



جنبلاط همچنين اعلام كرد كه در ديدار با رايس درباره راههاي حمايت آمريكا از بركناري اميل لحود بحث و تبادل نظر كرده است.

گروه 14 مارس كه جنبلاط و حماده نيز درآن عضويت دارند، به اميل لحود مهلت دادند تا فرارسيدن آن، ازقدرت كناره گيري كند و اعلام كردند كه براي رسيدن به اين منظورتحركات قانوني و مردمي انجام مي دهند.

درواكنش به اين اقدام گروه 14 مارس اميل لحود تاكيد كرد: تا به پايان رسيدن دوره قانوني رياست جمهوري اش درنوامبر( آبان ماه ) سال 2007 از قدرت كناره گيري نمي كند.

اخيرا نيز سعدالحريري رئيس فراكسيون اكثريت پارلماني لبنان به آمريكا سفر كرده بود و طي آن با مقامات بلندپايه اين كشور ديدار و گفتگو كرد.

اين در حالي است كه بسياري از رهبران سياسي و مذهبي لبنان به دخالتهاي آشكار بيگانگان و در راس آنها آمريكا در امور داخلي كشورشان وتلاش آنها براي قيموميت بر لبنان هشدار داده اند.