چرا بجای آب، شربت عسل بخوریم؟

همشهری آنلاین نوشت: مصرف روزانه‌ی آب برای بدن لازم و فوق العاده است و همه‌ی ما به این امر مهم واقف هستیم. تمام متخصصان حوزه‌ی سلامت تأکید زیادی در مصرف روزانه‌ی آب دارند که یکی از مایعات مفید و محرک عملکرد ارگان‌های بدن محسوب می‌شود. اما برای خیلی از افراد خوردن آب خالی خوشایند نیست. غافل از اینکه روش‌های متعددی برای مصرف آب وجود دارد و یکی از بهترین روش‌ها اضافه کردن مقداری عسل و تهیه‌ی شربت آن است. این ماده‌ی غذایی فوق‌العاده یکی از ترکیبات طبیعی و سرشار از خواص برای سلامتی است.

عسل یکی از شناخته شده ترین مواد غذایی شیرین در سرتاسر جهان است که از دوره‌ی باستان تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است. این ماده ی غذایی خاصیت درمانی دارد و در ترکیب بسیاری از داروهای سنتی استفاده می‌شود. امام علی علیه السلام در مورد عسل می‌گویند: الْعَسَلُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ لَا دَاءَ فِیهِ یُقِلُّ الْبَلْغَمَ وَ یَجْلُو الْقَلْب. عسل شفاى هر بیمارى اى است و هیچ بیمارى در آن نیست، بلغم را كم و قلب را جلا مى‌دهد. (١)

شما می‌توانید با حل کردن عسل در مقداری آب یک شربت خوش طعم و صددرصد طبیعی و البته معجزه‌گر تهیه کنید. با همین کار ساده خدمت زیادی به ارتقای سلامتی و پیشگیری از برخی بیماری‌ها می‌کنید. در این مطلب در خصوص اثرات مثبت مصرف روزانه‌ی شربت عسل در بدن صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.

شربت عسل: پایان بخش مشکلات معده

درست است که نوشیدن ترکیب آب و عسل یک روش مؤثر برای افزایش آب مصرفی و مرطوب نگه داشتن بدن است؛ اما همین کار ساده باعث دفع بسیاری از بیماری‌ها و مشکلات روزمره نیز می‌شود. التهاب شکم و گاز جزو مشکلات رایج و البته آزاردهنده هستند. در اکثر موارد این مشکلات ناشی از حالت اسیدیته‌ی بدن هستند که در نتیجه‌ی تغذیه‌ی نامناسب حاصل می‌شود. برای مقابله با این مشکلات مي‌توانید یک قاشق عسل را با یک لیوان آب مخلوط کرده و میل کنید. این کار باعث خنثی شدن گازها و پایان بخشیدن به این مشکل خواهد شد.

شربت عسل و تقویت سیستم ایمنی بدن

حساس و آسیب‌پذیر بودن سیستم ایمنی بدن به معنی ابتلا به بیماری‌های تنفسی و انواع بیماری‌های عفونی است که بر اثر میکروارگانیسم‌ها بروز می‌کنند. یک روش ساده و مؤثر برای تقویت سیستم ایمنی بدن ترکیب عسل طبیعی و آب ولرم است.

عسل حاوی آنزیم‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی است که به حذف باکتری‌های مضر کمک می‌کند بدون اینکه به فلور روده آسیبی وارد کرده باشد. علاوه بر این عسل مانند یک آنتی بیوتیک طبیعی عمل می‌کند و حاوی آنتی‌اکسیدان‌های قوی است که به ناکار کردن رادیکال‌های آزاد کمک زیادی می‌کنند. بنابراین اگر می‌خواهید قدرت دفاعی بدنتان را بالا ببرید توصیه می‌کنیم روزانه شربت عسل نوش جان کنید.

شربت عسل برای سم زدایی از بدن

مخلوط آب ولرم و عسل یکی از بهترین مایعات طبیعی برای دفع مواد زائد از بدن هستند. در واقع عمل دفع این مواد زائد به سم‌زدایی بدن منجر شده و کولون را پاکسازی و عملکرد آن را بهبود می‌دهد. علاوه بر این افزودن مقدار کمی آب لیموترش نیز به این شربت باعث افزایش میزان ادرار شده و سلامت دستگاه ادراری را بالا می‌برد.

شربت عسل برای کاهش وزن

این تصور وجود دارد که عسل ماده‌ی غذایی مناسبی برای افرادی که در آرزوی رسیدن به تناسب اندام هستند نیست؛ چون طعم شیرینی دارد، اما باید گفت که عسل یک شیرین کننده‌ی صد در صد طبیعی است که در مقابله با قندهای سفید و تصفیه شده حاوی مواد مغذی سالم برای بدن می‌باشد. نوشیدن یک لیوان شربت عسل میل خوردن میان وعده های شیرین و فاقد ارزش غذایی را کاهش می دهد و به این ترتیب حدود ۶۴ درصد کالری کمتری دریافت می‌کنید. کاهش مصرف این میان وعده‌ها که حاوی قند تصفیه شده هستند روند کاهش وزن را سرعت می‌دهد. با این حال نمی‌توانید در کنار شربت عسل پرخوری نیز بکنید و انتظار داشته باشید لاغر شوید. کاهش وزن و رسیدن به تناسب اندام در نتیجه‌ی اصلاح رژیم غذایی و فعالیت بدنی است. بنابراین نمی‌توان از هیچ ماده‌ی غذایی انتظار معجزه داشت.

شربت عسل برای پر کردن باک انرژی

ترکیب عسل با آب ولرم یعنی تهیه یک نوشیدنی انرژی‌زای طبیعی. این شربت باعث افزایش و بهبود راندمان جسمی و روحی می‌شود. این نوشیدنی برای تأمین آب بدن مؤثر است و به دلیل دارا بودن قندهای طبیعی و کربوهیدرات‌ها بدون هیچ عارضه‌ی ثانوی باعث افزایش انرژی می‌شود.



شربت عسل برای تسکین گلودرد

خواص آنتی‌بیوتیکی عسل برای مقابله با بسیاری از باکتری‌ها که در ناحیه ی گلو عفونت ایجاد می‌کنند و همچنین عامل آلرژی‌ها هستند مفید است. به همین دلیل است که در ترکیب انواع شربت‌های گیاهی و طبیعی ضد سرفه از این ماده استفاده می‌شود. عسل تسکین دهنده و ضدویروس است که برای مقابله با سرفه و سرماخوردگی مؤثر عمل می‌کند. عسل یک ماده‌ی محافظت‌کننده است و آب ولرم باعث کاهش تحریکات و سوزش گلو می‌شود. ترکیب این دو شما را از گلودرد خلاص می‌کنند. اکنون که روزهای سرد فرا رسیده و سرماخوردگی و گلودرد گریبان خیلی‌ها را گرفته است مصرف این شربت خالی از لطف نیست.

شربت عسل برای مقابله با بیماری‌های قلبی

این شربت طبیعی تأثیر زیادی روی سلامت سیستم قلب و عروق دارد. چون حاوی فلاوونوئیدها و دیگر ترکیبات آنتی اکسیدانی است که از اکسایش کلسترول بد در رگ‌ها ممانعت کرده و از بروز گرفتگی عروق یا تصلب شرایین پیشگیری می‌کند. این تأثیر باورنکردنی شربت عسل برای کاهش حملات قلبی و سکته‌ی مغزی مفید است. بنابراین برای افزایش سلامت قلب و مغزتان از حالا به فکر باشید و با مصرف مواد غذایی و نوشیدنی‌های سالمی مانند شربت عسل بدنتان را ایمن سازی کنید.