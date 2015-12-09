رییس جدید هیئت تیراندازی استان البرز مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجمع صبح امروز چهارشنبه به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و با حضور نائب رییس فدراسیون تیراندازی، مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز و جمعی از فعالان این ورزش برگزارشد.

در این مجمع ۶ نفر خود را کاندیدای ریاست کرده بودند که در نهایت با رای گیری در دو مرحله نرگس کشاورز با کسب ۱۰ رای از مجموع ۱۴ رای ماخوذه به مدت ۴ سال هدایت هیئت تیراندازی استان البرز را عهده دار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در پایان رای گیری ، با بیان اینکه تیراندازی و آموزش آن را باید به شکل جدی دنبال کرد گفت: ما کشوری انقلابی محسوب می شویم وبا توجه به فضای حساس منطقه ای که در آن واقع شده ایم فراگرفتن مهارت تیراندازی برای مردم کشور یک ضرورت است.

رضا گل محمدی افزود: استفاده از ظرفیت های نهاد های نظامی و انتظامی برای توسعه این ورزش در البرز ضروری است و باید به شکل جدی مورد توجه هیئت استان باشد.

وی با اشاره به مدال آوری بالای تیراندازی در المپیک گفت: این ورزش می تواند با کمی توجه بیشتر به یکی از رشته های مدال آور کشورمان در میادین مهم تبدیل شود و بانوان می توانند سهمی ویژه داشته باشند.

گل محمدی تصریح کرد: تیراندازی یکی از ورزش هایی است که منافاتی با موضوع حجاب و عفاف بانوان ندارد و باید در جهت جذب بانوان ایرانی به این ورزش کار موثرتری انجام داد.

رییس جدید هیئت تیراندازی استان البرز هم با قدردانی از اعتماد اعضای مجمع به وی گفت: علیرغم پتانسیل بالای البرز در تیراندازی نتوانسته ایم روند روبه رشدی را در این ورزش شاهد باشیم و باید با استفاده از ظرفیت های موجود در استان و حمایت فدراسیون و اداره کل ورزش برای رونق دوباره این ورزش و ارتقاء جایگاه آن تلاش کرد.

نرگس کشاورز افزود: تلاش می کنم با استفاده از ظرفیت های موجود در استان و همراهی خانواده تیراندازی برای رونق بیشتر این ورزش گام بردارم.

به گزارش خبرنگار مهر، با انتخاب نرگس کشاورز به عنوان رییس هیئت تیراندازی البرز جمع روسای بانوی هیئت های ورزشی البرز به عدد ۳ رسید.

پیش از این در انتخابات برگزار شده هیئت های ورزشی اسکواش و گلف ۲ خانم موفق به احراز پست ریاست هیئت استان شده اند.