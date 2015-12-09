۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۸

آخرین آمار ثبت نام در دوره فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور اعلام شد

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تاکنون ۳۴ هزار و ۹۴۱ نفر در آزمون دوره کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ثبت نام کرده اند.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت‌نام برای شرکت در آزمون دوره کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور برای مهرماه ۱۳۹۵ (نوبت شانزدهم) از ۹ آذرماه ۹۴ از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده است و داوطلبان تا ۲۵ آذر فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: به تمام داوطلبان علاقمند به ثبت نام و شرکت در این آزمون که تا کنون برای ثبت نام اقدام نکرده‌اند، توصیه می شود در فرصت باقی مانده، ضمن مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام نسبت به تکمیل تقاضا‌نامه اینترنتی ثبت نام بری شرکت دراین آزمون اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور روز پنجشنبه ۱۳ اسفند ۹۴ در حوزه‌های امتحانی برگزار می شود.

زهره بال

