به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، محل برگزاري نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران هنوز به طور قطعي تعيين نشده است .



ناشران مستقر در تهران ، به منظوراخذ فرم ثبت نام و اختصاص غرفه در نمايشگاه نوزدهم كتاب ، مي بايست از مورخه هجدهم اسفندماه جاري به موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران - واقع در خيابان انقلاب اسلامي ؛ بين فلسطين و صباي جنوبي - مراجعه كنند . ثبت نام از ناشران دولتي ، غير دولتي ، موسسات و تشكل هاي نشر و ... كه بر اساس حروف الفبايي صورت مي گيرد ، بيستم اسفند ماه سال جاري آغاز و تا بيست و پنجم همين ماه ادامه خواهد يافت .



به گزارش مهر ، ناشران شهرستاني نيز طي زمانبندي تعيين شده ديگري - از بيست و يكم لغايت بيست و پنجم اسفندماه - مي بايست با مراجعه به ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي در مراكز استانها نسبت به اخذ فرم ثبت نام در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران اقدام كنند .



علاوه بر ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي مستقر در مراكز استانهاي كشور ، ناشران شهرستاني مي توانند از طريق پست سفارشي خود نيز اختصاصا فرم هاي ثبت نام را به نشاني موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران در تهران ارسال كنند .

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