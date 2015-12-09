سرپرست جدید اداره بهزیستی طرقبه-شاندیز معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید اداره بهزیستی طرقبه- شاندیز اظهار داشت: خوشبختانه با طراحی و ایجاد دسترسی های مناسب برای محور های مواصلاتی طرقبه-شاندیز به مشهد تصادفات این محور کاهش یافته زیرا در گذشته نه چندان دور به دلیل تردد بی شمار وسائط نقلیه ۱۰ ها نفر هر ساله به جمعیت معلولان افزوده می شد.

حمیدرضا پوریوسف با اشاره به وضعیت مناسب خدمات بهزیستی در طرقبه- شاندیز گفت: حفظ کرامت انسانی و رویکرد پیشگیرانه در اولویت این اداره کل قرار دارد که این مهم به نحو مطلوبی در شهرستان دیده و به آن پرداخته می شود.

۱۲۰۰ پرونده معلولیت در طرقبه و شاندیز

در ادامه این مراسم رئیس سابق اداره بهزیستی شهرستان طرقبه- شاندیز نیز بیان کرد: یک هزار و ۲۰۰ پرونده در طرقبه شاندیز با ۵۰۰ معلول وجود دارد که از این تعداد ۱۶ خانواده ۲ معلولی داریم که نیازمند مسکن هستند.

حسن فرخی با بیان اینکه ۸۰ واحد مسکونی طی هفت سال گذشته ساخته و تحویل شده بزرگترین مشکل را برای مسکن مددجویان خرید زمین دانست و گفت: به دلیل ارزش ریالی بالای زمین های طرقبه شاندیز توان خرید کم است و در مبحث ساخت مشکلی نداریم و نیازمند حمایت خیرین برای اهدای زمین هستیم.

وی با اشاره به هزینه کرد ۱۴۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن توسط مشارکت های مردمی، تهیه مسکن، ایجاد اشتغال دائم و درمان مددجویان را سه هدف اصلی برشمرد و حل مشکلات اساسی را سبب پایداری زندگی این قشر آسیب پذیر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح چهارشنبه در محل فرمانداری طرقبه-شاندیز برگزار شد سید حسن حسینی فرماندار این شهرستان ضمن قدردانی از خدمات حسن فرخی در طول هفت سال خدمت مهدی نخعی سرپرست جدید اداره بهزیستی طرقبه شاندیز را معرفی کرد.