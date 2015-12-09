اسماعیل هنیه:جمهوری اسلامی ایران ملت دوست و برادر فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «اسماعیل هنیه» عضو ارشد جنبش حماس امروز چهارشنبه یک پیام ویدیویی خطاب به جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این پیام تصریح کرده است: جمهوری اسلامی ایران دوست و برادر فلسطین است.

وی همچنین در ادامه اظهار داشته است: ما به خوبی درک می کنیم که فلسطین و قدس اشغالی از چه جایگاه ویژه ای در قلب ملت ایران و رهبران آن برخوردار است.

این عضو ارشد حماس همچنین اعلام کرده است: برادران و خواهران من در ایران! ما به خوبی می دانیم که فلسطین برای شما چقدر ارزشمند و قدس برایتان چقدر عزیز است و به همین دلیل به انتفاضه علیه صهیونیستها ادامه می دهیم.

هنیه در این پیام همچنین حمایت جمهوری اسلامی ایران از انتفاضه فلسطین تا زمان تحقق اهداف آن را خواستار شده است.