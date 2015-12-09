امیدواریم جنگ افزارهای روسیه مجهز به تسلیحات اتمی نشوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «ولادیمیر پوتین» با تمجید از شلیک موشک های کروز توسط یکی از زیردریایی های روسیه علیه مواضع داعش گفت: ما باید هر اتفاقی را که در میدان جنگ رخ می دهد تجزیه و تحلیل کنیم، اینکه تسلیحات ما چگونه عمل می کنند. موشک های کروز KH-۱۰۱ و موشک «کالیبرز» که از زیردریایی ما شلیک شده اند بسیار موثر هستند و ما می دانیم که این موشک ها هم قابلیت حمل کلاهک های متعارف و هم هسته ای را دارند.

رئیس جمهور روسیه در ادامه گفت: مشخص است که نیازی نیست که از تسلیحات هسته ای علیه تروریست ها استفاده کنیم و من امیدوارم که هرگز به چنین تسلیحاتی نیاز پیدا نکنیم.

پوتین در حالی این اظهارات را بیان می کند که تنش ها میان روسیه و ترکیه به اوج خود رسیده است و از سوی دیگر رسانه های غربی اقدام روسیه در استفاده از زیردریایی برای حمله به مواضع داعش را پیامی به نشست مخالفان سوری در ریاض دانسته اند.

به نوشته این رسانه ها روسیه با این اقدام خود نشان داد که همچنان از دولت سوریه دفاع می کند.