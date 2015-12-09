رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید خبر ارسال نتایج گزارش حسابرسی شرکت های شهرداری به مراجع نظارتی گفت: روز گذشته این گزارشات به سازمان بازرسی کل کشور و دفتر بازرسی مقام معظم رهبری ارسال شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه نتایج ارسال این گزارشات به مراجع نظارتی چه زمانی مشخص می شود، گفت: انتظار پاسخ ندارم و این گزارش ها تنها برای بررسی و اطلاع به نهادهای نظارتی ارسال شده است.

حافظی در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص پیشنهاداتی مبنی بر بررسی گزارش حسابرسی در کمیسیون تلفیق گفت: حق همه اعضای شورا است که گزارش حسابرسی ها در صحن مورد بررسی قرار گیرد. پیش از این نیز گزارشات حسابرسی نیاز به اصلاحاتی داشته است. پس از ارائه گزارش هر شرکت در صحن برای رفع اشکال به شهرداری ارسال می شد.

وی ادامه داد: برخی از مواردی که در گزارش حسابرسی ها بیان شده قابل اصلاح است اما برخی تخلف و انحراف از برنامه است که این انحرافات به نهادهای نظارتی ارسال شده است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: اگر تخلفی در شهرداری برای هر عضو شورا و هر شهروند تهرانی محرز شده باشد و مطلع باشند، می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند.

حافظی با اشاره به نامه یکی از مدیران گذشته کشور به رئیس قوه قضاییه گفت: طی این نامه ۱۵ موضوع درخصوص تخلفات شهرداری مطرح شده است، این فرد به عنوان یک شهروند و نه به عنوان فردی حقوقی، این شکایت را به رئیس قوه قضاییه ارسال کرده است.

به گفته وی این نامه در تاریخ ۹۴/۹/۱۴ ارسال شده است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران تاکید کرد: پیگیری تخلفات حق شورای شهر و مردم است و اگر این پیگیری ها به این موضوع ختم شود که شهردار هیچ گونه تخلفی نداشته است استقبال کرده و حلقه گلی نیز به گردنش می اندازند اما باید روند قانونی خود را طی کند تا به نتیجه برسد. ما به دنبال تامین منافع مردم و حذف ریخت و پاش ها هستیم. این نوع روش ها سبب افزایش مصونیت سیستم ها از انحرافات خواهد بود.

حافظی در خصوص مصوبه روز گذشته مجلس که روند استیضاح شهردار را سخت تر کرده است گفت: اگر شهرداری مشکلی داشته باشد که اعضای شورا را به تصمیم برای استیضاح برساند که این اتفاق می افتد وگرنه نگرانی در این خصوص وجود ندارد اما به جای آنکه دوستان در مجلس در تکاپوی قوی کردن دیوار دفاعی باشند، بهتر است انرژی خود را برای حل مشکلات موجود بگذارند.