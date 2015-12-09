محمد جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن ثبت جهانی لوت، اظهار کرد: به منظور حفظ و توجه به معیارها و شاخص‌های پرونده این اثر جهانی، بحث مدیریت سفر و حضور گردشگران چه به‌صورت فردی و چه گروهی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در اجرای این پروسه مناطق و بخشهای مختلف لوت در سه سطح سبز، نارنجی و قرمز تعریف‌شده‌اند، گفت: بر اساس این طبقه‌بندی که در بخشهای مختلف مدیریتی استان نیز مصوب شده است، رفت‌وآمد گردشگران به‌صورت عادی باید در محدوده سبز که حریم دو کیلومتر از جاده شهداد - نهبندان محسوب می‌شود، انجام گیرد.

جهانشاهی تصریح کرد: منظور این است که رفت‌وآمد گردشگران باید در محدوده دو کیلومتری حاشیه جاده صورت گیرد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان افزود: کسانی که قصد دارند، خارج از این محدوده سفر کنند باید هماهنگی لازم را با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان انجام دهند.

جهانشاهی بیان کرد: حفظ عرصه و سیمای طبیعی کلوت‌ها و سایر عارضه‌های بیابانی، رعایت اصول و ضوابط پرونده ثبت ملی و جهانی بیابان لوت و عدم وجود فاکتورهای ایمنی لازم برای گردشگران از جمله موارد مهمی است که باید در اولویت برنامه سفر گردشگران قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به گم‌شدن سه گردشگر در روز گذشته به دلیل ناآشنایی با منطقه، از گردشگران درخواست می‌شود، بدون راهنما در این مناطق حضور پیدا نکنند.