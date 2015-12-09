تأثیر چشمگیر بازی های ویدئویی ۳بعدی بر بهبود حافظه

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش تر تحقیقات زیادی درباره اثر بازی های ویدئویی بر عملکرد کلی بدن انسان صورت گرفته بود که نشان می دادند افرادی که زمان قابل توجهی را صرف این نوع بازیها می کنند ممکن است باهوشتر و چاقتر باشند و البته روحیات خاص و تهاجمی پیدا کنند. حالا باید بهبود عملکرد مغز در به یادآوردن گذشته و در کل داشتن حافظه بهتر را هم به این فهرست اضافه کرد.

نتایج این بررسی که در نشریه Journal of Neuroscience منتشر شده نشان می دهد بازی های ویدوئویی و به خصوص نسخه سه بعدی آنها عملکرد مغز در آزمونهای حافظه را تا ۱۲ درصد ارتقا می دهد.

این نتایج درحالی به دست آمده که همین میزان عملکرد مغز در به یادآوری خاطرات و گذشته در حد فاصل ۴۵ تا ۷۵ سالگی از بین می رود.

بر اساس این بررسی که توسط محققان دانشگاه کالیفرنیا انجام شده، افرادی که خود را سرگرم بازی های ویدئویی کرده و به نوعی در حال کنکاش در دنیای اطراف هستند، به نظر می رسد که عمکلرد مغزشان در به یادآوردن گذشته آن هم با جزئیات بیشتر چشمگیرتر باشد.

در این بررسی ۶۹ تن که سابقه بازی های ویدئویی را نداشتند در سه گروه زیر نظر قرار گرفتند. دو گروه نخست از آنها به مدت ۳۰ دقیقه در روز و برای دو هفته بازی های دو بعدی و سه بعدی ویدئویی را انجام می دادند و گروه سوم نیز هیچ بازی در این مدت انجام ندادند.

سپس محققان آزمونهای حافظه از این افراد به عمل آورده و متوجه شدند درحالی که بازی های دو بعدی تأثیر قابل توجهی بر ارتقای عملکرد مغز در به یادآوردن خاطرات گذشته ندارد اما بازی های سه بعدی تأثیر مثبت ۱۲ درصدی دارد.