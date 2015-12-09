بومی سازی پژوهش مسیر توسعه کشور را هموار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز پیش از ظهر چهارشنبه در آئین اختتامیه نخستین جشنواره دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار استان سمنان، با بیان اینکه پژوهش راه توسعه کشور است، بیان کرد: تنها یک راه برای توسعه کشور وجود دارد و آن هم پژوهش است.

وی افزود: آشنا ساختن اقشار مختلف جامعه با مقوله مهم و اساسی پژوهش باید از همان مدارس ابتدایی، آغاز و تا دبیرستان و دانشگاه ادامه یابد تا بتوانیم از این طریق، مقوله پژوهش را در جامعه نهادینه کنیم.

پژوهش پایه اقتصاد تولید محور داخلی است

استاندار سمنان با اشاره به لزوم بهره بردن از پژوهش در تولیدات داخلی، گفت: اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری زمانی می تواند تحقق یابد که با پژوهش بتوانیم به کمک تولید داخلی بیاییم.

خباز با بیان اینکه نسل امروز ما نسبت به نسل آینده و نظام تکلیف دارد،افزود: توسعه پژوهش بین دانش آموزان و نوباوگان می تواند زمینه ساز روزهای روشن برای تولیدات علمی کشور و همچنین تربیت نسلی پژوهشگر باشد تا بدین سان بتوانیم در حق آیندگان نیز اقدامی انجام دهیم.

وی افزود: آشنا کردن دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان با پژوهش مهم است اما باید کار را از سنین پایین تر آغاز کنیم چرا که در ذهن هر دانش آموز می بایست معنای دقیق پژوهش نهادینه شود و این مقوله امروزه در مدارس کمتر به چشم می خورد.

استان سمنان در زمینه پژوهش ظرفیت های عظیمی دارد

استاندار سمنان با اشاره به پتانسیل های تحقیقاتی، پژوهشی، مراکز علمی و فناوری های تولیدی در داخل استان گفت: وجود دانشگاه های موفق، پژوهشکده های فعال، پژوهشگران خوشفکر و همچنین نخبگان علمی و دانشگاهی از استان قطب تولیدات علمی و پژوهشی منطقه ساخته است اما باید برای بهره برداری هرچه بیشتر از این ظرفیت ها، برنامه ریزی ویژه داشت.

خباز افزود: یکی از برنامه ریزی های ویژه در راستای توسعه پژوهش و استفاده از پتانسیل های علمی، پژوهشی استان سمنان، پیوند علم و صنعت است که خوشبختانه استان در این رابطه اقدامات خوبی انجام داده است.

وی با اشاره به جهاد در راه علم و دانش و لزوم مقابله با تهدیدات دشمنان اسلام و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: زمانی در حال مقابله با دشمن در دوران دفاع مقدس بودیم، ولی اکنون با دنیا مصاف علمی داریم و با استفاده از استعدادهایمان باید عقب ماندگی ها را جبران کنیم.

اولین جشنواره دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار استان سمنان در حالی به پایان رسید که از روز چهاردهم آذرماه ۹۴ در ۴۵ غرفه شامل ۱۵ غرفه مربوط به دستگاه های اجرایی، ۱۳ غرفه در بخش موسسه های آموزشی و فناوری و ۱۷غرفه شرکت های فناوری بخش خصوصی دایر بود.