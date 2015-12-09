انفاق جهاد با اموال و ارزشمندتر از جهاد نفس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مشهوری بعد از ظهر چهارشنبه در همایش یاوران وقف اظهار داشت: در قرآن کریم به جهاد الاموال همواره قبل از جهاد النفس اشاره شده است از این رو ارزش جهاد الاموال بیشتر از جهاد النفس است و انسان با انجام صدقه جاریه و وقف می تواند حتی بعد از مرگ نیز بر اموال خود نظارت داشته باشد و تا سالیان سال پس از مرگ ثواب معنوی حاصل از وقف نصیب وی بشود.

وی با بیان اینکه در قرآن کریم هفت مرتبه از واژه ای کاش استفاده شده است، افزود: تا زمانی که زنده هستیم باید توشه هایی برای آخرت خود بفرستیم و صدقه در قرآن کریم بسیار تاکید شده و خداوند در این کلام الهی به انفاق هم به صورت آشکار و هم به صورت نهان توصیه کرده است و این نشان از اهمیت والای آن دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی تاکید کرد: وقف صدقه جاریه است به این معنا که پاداش آن حتی پس از مرگ شخص تا زمانی که مورد استفاده مردم باشد به پرونده شخص واقف در آخرت اضافه خواهد شد.

حجت الاسلام مشهوری با بیان اینکه باید اموال خود را به نحو احسن مدیریت کنیم، خاطر نشان شد: وقف تجارتی است که هیچ زیانی برای شخص واقف و انفاق کننده ندارد و با توجه به اهمیت واسطه گری در وقف کسی که مردم را در مورد مسائل وقف راهنمایی می دهد خود از پاداش الهی برخوردار می شود.