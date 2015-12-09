به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش افزود: محیط های آموزشی دانشگاه ها در کنار آموزش و پژوهشی که انجام می دهند باید تحقیقات سفارش محور را تولید کنند.
وی با بیان اینکه که پژوهش باید در خدمت جامعه باشد، اظهار کرد: مردم باید نتایج این پژوهش را در جامعه عملا مشاهده کنند.
استاندار زنجان گفت: پژوهشهای سفارشمحور باید اعلام نیاز از سوی دستگاه های اجرایی باشد تا بتوانند گره گشا برای حل مشکلات مردم بوده و این مسائل و مشکلات مرتفع شود.
انصاری با بیان اینکه روابط تعریف شده ای بین دانشگاه و صنعت وجود ندارد، افزود: بر همین اساس صنعت تا حدی به خواستههای علمی خود واقف نیست و دستگاههای دولتی نیز در کاربرد نتایج پژوهش دچار مشکل هستند.
وی تصریح کرد: دانشگاهها نیز فقط برای بالا بردن رتبه علمی خود فعالیت پژوهشی انجام میدهند و این مسئله باعث شده تا پژوهشهای کاربردی در جامعه پررنگ نشود و خروجی هم نداشته باشد.
استاندار زنجان افزود: بسیاری از بخشهای جامعه بهویژه در عرصه صنعت باید دانش مورد نیاز خود را خریداری کند.
انصاری تاکید کرد: بخش عمده پژوهشها باید سفارشمحور باشد تا با انجام آن بتوان مشکلات جامعه را با نتایج کاربردی پژوهش مرتفع کرد.
وی افزود: واحدهای تولیدی اعتماد بیشتری به مراکز دانشگاهی داشته باشند چرا که با ایجاد این اعتماد میتوان از توان استان به خوبی در زمینه تولید دانش بهره برد و سهم استان را در تولید ناخالص ملی افزایش داد.
استاندار زنجان در خاتمه با بیان اینکه باید به امر پژوهشی بهاء داده شود، افزود: توجه به امر پژوهش باعث توسعه کیفی در بخش های مختلف می شود.
