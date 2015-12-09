شهرها و رهبری جهانی برای کاهش تغييرات اقليمی

تغییرات اقلیمی در حال حاضر مشهود است؛ بر مبنای گزارش ها متوسط درجه حرارت جهانی با نرخ ۷۶/۰ درجه سانتیگراد نسبت به دوران پیشاصنعتی در حال افزایش است و آب دریاها نسبت به قرن نوزدهم ۱۷ سانتیمتر بالاآمده است. علاوه بر این تغییرات که در متوسط جهانی اتفاق افتاده است، اتفاقات نادر زیست اقلیمی همانند خشکسالی ها، سیل، طوفان ها، موج های گرمایی و دیگر حوادث اقلیمی افزایش یافته اند. این امر به نوبه خود مشکلاتی مانند کاهش تولید مواد غذایی، کاهش دسترسی به آب شرب، اسیدی شدن اقیانوس ها و دیگر مشکلات را باعث شده و از این راه اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده است.

تغییرات آب و هوایی همه کشورها را تهدید می کند اما کشورهای در حال توسعه در برابر این مساله آسیب پذیری بیشتری دارند. کشورهای در حال توسعه ۷۵ درصد زیان ها و خسارات ناشی از تغییر اقلیم را متحمل می شوند به طوری که ۲ درجه گرمتر شدن هوا به کاهش ۴ تا ۵ درصدی GDP در آفریقا و جنوب آسیا می انجامد.

اساساً تغییرات آب و هوایی به علت انتشار گازهای گلخانه ای ایجاد می شوند. پروتکل کیوتو در سال ۱۹۹۷ گازهای گلخانه ای را شامل دی اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژن، هیدروفلورو کربن، پرفلوروکربن و هگزا فلوراید گوگرد معرفی کرده است که توسط فعالیت های انسانی ایجاد می شوند. عمده ترین تولید کننده های گازهای گلخانه ای، بخش های انرژی (۲۶درصد)، صنعت (۱۹درصد) و تغییر کاربری اراضی از طریق جنگل زدایی و سوزاندن جنگل ها (۱۷درصد) است.

واقعیت این است که رشد اقتصادی، توانایی مقابله با تغییرات اقلیمی را ندارد و چنانچه این رشد با تسریع روند تغییر اقلیم توام باشد، اثرگذاری آن کمتر خواهد شد. بنابراین به نظر می رسد ما به سیاست های اقلیمی هوشمند نیاز داریم که توسعه را افزایش دهد و همزمان آسیب پذیری را کاهش داده و گذار به رشد و توسعه کم کربن را ممکن سازد. این مهم اکنون نیازمند یک همت جهانی است که می توان آن را انقلاب انرژی نامید چرا که عمده ترین تولید کننده گازهای گلخانه ای مربوط به بخش انرژی است.

اما تغییرات اقلیمی بیش از هر چیز زندگی شهری را تحت تاثیر قرار می دهد. جهان بسرعت در حال شهری شدن است و اکثریت جمعیت جهان تغییرات اقلیمی را تجربه خواهند کرد. تغییر اقلیم، چالش های فعلی شهرها را تشدید خواهد کرد. این چالش ها عمدتاً فقیران شهری را که مجبورند در مسیر سیلاب ها و مکان های مستعد لغزش و فرونشست زمین زندگی کنند، بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد.

آنها بیشترین خسارت ناشی از تغییر اقلیم را متحمل خواهند شد و چنانچه روند تغییر اقلیم بدین صورت افزایشی باشد این تاثیرات به مراتب شدیدتر خواهد شد. شهرها به خودی خود با مشکلات فراوانی روبه رو هستند که اضافه شدن مشکل تغییر اقلیم معضلات آنها را دوچندان می کند و چالش زمانی حادتر می شود که شهرها مجبورند هرهفته بیش از ۳ میلیون سکنه جدید را پذیرا باشند. شهرها اغلب به عنوان مخرب محیط زیست و اضافه بار اکولوژیکی طبیعت قلمداد می شوند اما آنها همزمان می توانند به عنوان یک مدل و نمونه از کارایی زیست محیطی نیز در نظر گرفته شوند چرا که با افزایش تراکم و مدیریت بهتر، هزینه ارائه خدمات کاهش می یابد، نوآوری ترویج و رفاه از طریق توسعه اقتصادی میسر می شود.

از این رو شهرها بهترین گزینه برای ارتقای کیفیت زندگی هستند چون مکان تولید اقتصادی هستند. در بعد اقتصادی ۵۰ شهر بزرگ دنیا بیش ۶/۹ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی دارند که بیش از کل تولید ناخالص کل کشور چین است. شهرها اگرچه در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیرند اما در عین حال دارای شرایط منحصر بفردی هستند که می توانند با پذیرش نقش رهبری و مدیریت جهانی برای کاهش تغییرات اقلیمی و انطباق با آن اقدام کنند. لذا شهرها باید به برنامه ریزی و سیاستگذاری در زمینه تغییر آب و هوا بپردازند.