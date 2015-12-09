قهرمان پرورش اندام جهان در آغوش استقبال جامعه ورزش همدان

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات مستر المپیای روسیه سال ۲۰۱۵ میلادی، مجتبی نوترکی در وزن ۱۰۰ کیلوگرم قهرمان مسابقات پرورش اندام جهان شد.
این ورزشکار همدانی ظهر امروز در میان استقبال گسترده ورزش دوستان همدانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان و ورزشکاران و پیشکسوتان ورزش بدنسازی و پرورش اندام وارد همدان شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره بهافتخار آفرینی نوترکی در مسابقات مستر المپیای روسیه اظهار داشت: کسب نشان طلای جهانی توسط مجتبی نوترکی نشانگر پتانسیل بالای ورزش پرورش اندام استان همدان در رده قهرمانی است.
رسول منعم افزود: افتخارآفرینی ورزشکار همدانی در مسابقات بینالمللی باعث سربلندی ایران اسلامی است.
وی با اشاره به اخلاقمداری ورزشکاران گفت: نوترکی یکی از مفاخر نمونه و برتر وزرش استان همدان است و به داشتن چنین قهرمان بااخلاقی افتخار میکنیم.
منعم خاطرنشان کرد: این افتخارآفرینی مسئولیت مسئولان هیئت بدنسازی استان در پرورش استعدادهای قهرمانی را دوچندان میکند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان بابیان اینکه ورزش بدنسازی و پرورش اندام همدان شرایط خوبی را سپری میکند بیان کرد: ازاینرو باید با برنامهریزی بهتر بتوانیم زمینه قهرمانی بیشتر ورزشکاران این رشته در میادین مهم بینالمللی را فراهمسازیم.
گفتنی است؛ مسابقات مستر المپیای جهان با حضور ۸۲ ورزشکار از ۲۱ کشور در مسکو روسیه پی گیری شد که تیم اعزامی کشورمان به این رقابتها با سه طلا، سه نقره و چهار برنز به کار خود پایان داد.
