  1. هنر
  2. سایر
۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۳۵

/ تازه هاي نشر /

كامل ترين و جديدترين نسخه راهنماي فيلمبرداري مكتوب شد

كتاب راهنماي فيلمبرداران نوشته " راب هامل " و با ترجمه شهرام نجاريان ، از سوي نشر بنياد سينمايي فارابي در 900 صفحه منتشر شد .

به گزارش  خبرنگار كتاب  مهر ، اين كتاب كه به كوشش " حسن پويا " فيلمبردار مطرح  كشور تهيه شده ، كامل ترين و جديد ترين نسخه راهنماي فيلمبرداري در 30 سال اخير است كه بخش هاي مختلف آن بررسي و به  روز شده اند .

اين راهنما هميشه به دليل ارزش اطلاعاتش مورد توجه بوده و همچنين كتابچه هاي درسي مورد استفاده قرار مي گيرد . همچنين مطالب مندرج  در آن تنها براي آشنايان به فن فيلمبرداري نيست ، اگر چه آنها  نيز با خواندن تحليل هاي  دقيق تكنيك هاي گوناگون ، دانسته هاي پيشين خود را بهبود مي بخشند .

در ترجمه كتاب راهنماي فيلمبرداري با مرور تمام چاپ هاي قبلي، بسياري ازجداول فراموش شده درچاپهاي قبلي گردآوري شده اند و مبسوط ترين و بيشترين جداول عمق ميدان و حوزه ديد ارايه گرديده است .

كتاب راهنماي فيلمبرداران در شمارگان يك هزار نسخه و با قيمت چهل و پنج هزار ريال منتشر شده است .

کد مطلب 299561

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها