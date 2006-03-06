كامل ترين و جديدترين نسخه راهنماي فيلمبرداري مكتوب شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين كتاب كه به كوشش " حسن پويا " فيلمبردار مطرح كشور تهيه شده ، كامل ترين و جديد ترين نسخه راهنماي فيلمبرداري در 30 سال اخير است كه بخش هاي مختلف آن بررسي و به روز شده اند .

اين راهنما هميشه به دليل ارزش اطلاعاتش مورد توجه بوده و همچنين كتابچه هاي درسي مورد استفاده قرار مي گيرد . همچنين مطالب مندرج در آن تنها براي آشنايان به فن فيلمبرداري نيست ، اگر چه آنها نيز با خواندن تحليل هاي دقيق تكنيك هاي گوناگون ، دانسته هاي پيشين خود را بهبود مي بخشند .

در ترجمه كتاب راهنماي فيلمبرداري با مرور تمام چاپ هاي قبلي، بسياري ازجداول فراموش شده درچاپهاي قبلي گردآوري شده اند و مبسوط ترين و بيشترين جداول عمق ميدان و حوزه ديد ارايه گرديده است .

كتاب راهنماي فيلمبرداران در شمارگان يك هزار نسخه و با قيمت چهل و پنج هزار ريال منتشر شده است .