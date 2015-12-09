۱۶ مورد ابتلا به ویروس آنفلوانزا در استان همدان گزارش‌ شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عرفانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه مدارس نباید به علت ویروس آنفلوانزا تعطیل شود، بیان کرد: افراد مبتلابه ویروس آنفلوانزا باید در منزل استراحت کنند و تعطیلی مدارس معنایی ندارد.

وی بابیان اینکه هیچ خطری ۹۸ درصد افراد مبتلابه ویروس آنفلوانزا را تهدید نمی‌کند، عنوان کرد: اگر افراد مبتلا نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنند هیچ خطری آن‌ها را تهدید نخواهد کرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان بابیان اینکه دو درصد باقی‌مانده زمینه برای آسیب‌پذیری دارند، بیان کرد: تمام کارکنان بیمارستان‌ها باید واکسینه شوند.

عرفانی بابیان اینکه ویروس آنفلوانزا تنها با آزمایش قابل‌تشخیص خواهد بود، عنوان کرد: هیچ پزشکی بدون آزمایش نمی‌تواند ویروس آنفلوانزا را تشخیص دهد

وی بابیان اینکه بدن افراد مبتلابه آنفلوانزا ضعیف می‌شود، گفت: افراد مبتلا باید از ویتامین‌ها بیشتر استفاده کنند و تحت مراقبت باشند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان بابیان اینکه کودکان زیر ۵ سال، زنان باردار و سالمندان بالای ۶۰ سال و افراد دارای ناراحت قلبی باید واکسینه شوند، گفت: حال ۹۷ درصد افراد مبتلا با استراحت و استفاده مایعات بهبود می‌یابد.

وی ادامه داد: والدین برای درمان خودسرانه کودکان از آسپرین و شربت بروفن بدون تجویز پزشک استفاده نکنند.

وی بابیان اینکه کسی نمی‌تواند ویروس آنفلوانزا را از بین ببرد، بیان کرد: با رعایت نکات بهداشتی می‌توان از ابتلا به این ویروس جلوگیری کرد.