به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام طریق الاسلامی با اشاره به ضرورت انجام فعالیت های تهذیبی و اطلاع رسانی آن در فضای مجازی اظهار داشت: با توجه به قرارگیری در عصر ارتباطات و فناوری، فرصت خوبی برای حوزه‌های علمیه در نشر معارف اخلاقی به وجود آمده است بنابراین باید از امکانات نوین روز دراین زمینه استفاده شود.

وی با اشاره به فعالیت های معاونت تهذیب در بخش های مختلف، افزود: با توجه به فعالیت های بسیار گسترده و مؤثری که از سوی معاونت تهذیب در راستای نهادینه کردن اخلاق و تربیت اسلامی در میان طلاب سراسر کشور انجام می شود، ضرورت ایجاد بستری برای اطلاع رسانی از این فعالیت ها و خدمات و آگاهی حوزویان امری ضروری بوده و این مهم، مطالبه جدی طلاب، اساتید و مدیران مدارس علمیه در سراسر کشور است.

مدیر اداره اطلاع رسانی معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه ادامه داد: در همین راستا اداره اطلاع رسانی معاونت تهذیب درکنار دیگر فعالیت های خود و در راستای نشر فعالیت‌های تهذیبی و اخلاقی حوزه‌های علمیه تصمیم به راه اندازی خبرنامه داخلی این معاونت به صورت فصلی کرد که نخستین شماره آن در راستای معرفی عملکرد تابستانی این معاونت انتشار یافته است.

به گفته وی، این خبرنامه با هدف اطلاع رسانی فعالیت های تهذیبی معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه در فضای مجازی و آشنایی هرچه بیشتر معاونان تهذیب حوزه‌های سراسر کشور با فعالیت ها، برنامه ها و اقدامات در دست انجام این معاونت منتشر شده است.

حجت الاسلام طریق الاسلامی، اطلاع رسانی فعالیت های ستادی و استانی معاونت تهذیب، ایجاد همدلی و هم افزایی بین معاونان تهذیب استانی با ارائه فعالیت های انجام شده، بررسی نقاط قوت و ضعف فعالیت های انجام شده، استفاده از نظرات اساتید، طلاب و کارشناسان و متخصصان اموری تهذیبی و اخلاقی را از جمله اهداف دیگر این خبرنامه عنوان کرد.

وی در ادامه در خصوص بخش های مختلف نخستین نشریه الکترونیکی معاونت تهذیب تصریح کرد: در این نشریه سعی شده است تا به گوشه ای از فعالیت های انجام شده معاونت تهذیب در تابستان سال ۹۴ اشاره شود. در همین راستا فعالیت های ادارات مشاوره و خانواده، نظارت و برنامه ریزی، امور تربیت اخلاقی و طرح شهید مطهری به اجمال اشاره شده است. همچنین در این نشریه نظرات مسئولان، اساتید و طلاب شرکت کننده در هر کدام یک از دوره های تابستانی درج شده است تا بتوان ارزیابی خوبی از این برنامه ها داشته و در راستای تقویت دوره های بعدی از آنها استفاده شود.

مدیر اداره اطلاع رسانی معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال و مطالبه جدی مسئولان و معاونان تهذیب استانی، اساتید و طلاب در سراسر مدارس علمیه کشور، این نشریه و خبرنامه الکترونیکی به صورت فصلی در دوره های بعدی نیز اخبار و گزارشات حوزه تهذیبی را منتشر خواهد کرد.