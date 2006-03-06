البرادعي : وضعيت فعاليتهاي ايران را به شوراي امنيت گزارش خواهم داد ، مگر اينكه طي روزهاي آينده روزنه هاي مذاكره دوباره باز شود / رويارويي با ايران زيانبار است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از وين ، محمد البرادعي در جمع خبرنگاران در مقر آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين و پيش از نشست شوراي حكام اظهارداشت: در مورد ايران پيشرفتهايي در برخي از موضوعات حاصل شده است ، گرچه ابهاماتي نيز همچنان وجوددارد كه در گزارشهاي قبلي نيز به آن اشاره شده بود.



وي افزود: شوراي حكام همواره خواستار اعتماد سازي و شفاف سازي كامل ايران درباره برنامه هسته ايش و پايبندي به تعهدات خود در قبال مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي بوده و همواره تلاش داشته تا فرصتي براي بازگشت به مذاكرات هسته اي ايجاد كند .

مدير كل آژانس ادامه داد: فعاليتهاي غني سازي در حد كوچك در نطنز آغاز شده است كه در نظارت آژانس است .



به گزارش خبرنگار"مهر" از وين محمد البرادعي رويارويي درخصوص برنامه هسته اي ايران را زيانبار خواند و بازگشت طرفين به پاي ميز مذاكره را خواستار شد و تاكيد كرد: همه بايد بدانيم موضوع ايران مسئله اي خاص و داراي اهميت ويژه است.

وي آشكار ساختن ابهامات موجود در گذشته فعاليتهاي هسته اي ايران را داراي اهميت اساسي خواند و يادآور شد كه شخص وي و آژانس در تلاش براي يافتن راههايي جهت بازگرداندن طرفين به پاي ميز گفتگو است.

مدير كل آژانس بازگشت ايران و اروپا به مسير مذاكره را به سود همه دانست و افزود: من تمامي گزارشهاي خود را بر اساس قطعنامه اي كه در 4 فوريه صادر شد به شوراي امنيت سازمان ملل متحد گزارش خواهم كرد، مگر اينكه اتفاق ديگري طي روزهاي آينده بيفتد كه روزنه اي ايجاد شود. موضوعي كه در حال حاضر ديده نمي شود.

البرادعي در پايان به همكاريهاي ايران در خصوص بازديد بازرسان آژانس از سايتهاي نظامي ايران اشاره كرد و بار ديگر خواستار افزايش و استمرار اين اقدامات شد.