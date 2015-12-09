۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۰۰

پیش شماره مشترکان ملاردی تغییر کرد

پیش شماره تلفن های برخی از مشترکان مرکز مخابرات ملارد، با اجرای عملیات کابل برگردان از امروز ۱۸ آذرماه تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای عملیات کابل برگردان شرکت مخابرات استان تهران، پیش شماره تلفن های مشترکان در مرکز مخابرات ملارد از ۶۵۹۹ و ۶۵۶۷ به ۶۵۴۰ و ۶۵۴۱ تغییر یافت و تلفن های مشترکان این مرکز به مدت ۴۸ ساعت با اختلال همراه خواهد بود.

در همین حال با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید تندگویان نیز با پیش شماره های ۲۲۳۰ تا ۲۲۳۳ ، ۲۲۵۰ تا ۲۲۵۳ ، ۲۶۳۰ تا ۲۶۳۲ و ۲۶۱۴ در محدوده خیابانهای شهید کرد و مولوی به مدت ۷۲ ساعت اختلال خواهد داشت و در مرکز مخابرات گیلاوند از ساعت ۲۴ به مدت ۴ ساعت ارتباط تلفنی مشترکان، دچار اختلال می شود.

