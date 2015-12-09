۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۵۸

رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط‌ زیست اصفهان:

هوای اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم است

اصفهان - رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط‌ زیست اصفهان گفت: میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان از ظهر دیروز تا ظهر امروز ۱۰۹ است و بر این اساس هوای اصفهان برای گروه‌های حساس در وضعیت ناسالم قرار دارد.

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ساعت ۱۲ دیروز تا ۱۲ ظهر امروز میزان شاخص کیفی هوا (IQA) در ایستگاه احمدآباد ۱۰۹، پل خواجو ۱۰۶، استانداری ۱۱۴، وحید ۱۰۳، آزادی ۱۱۱ و  خرازی ۱۰۸ بوده است.

وی افزود: شاخص کیفی صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گره‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰  بسیار ناسالم و بالاتر از ۳۰۰ وضعیت خطرناک را شامل می‌شود.

رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط‌ زیست اصفهان بیان داشت: شاخص کیفی هوا معیاری است كه غلظت تركیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوكسید كربن، دی اكسیدگوگرد، تركیبات نیتروژن دار، اوزن و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرو متر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرو متر) را كه دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است را تبدیل به یک عدد بدون واحد كرده و وضعیت آلودگی هوا را در سطوح مختلفی که ذکر شد، نمایش‌ می‌دهد.

وی با بیان اینکه میانگین آلودگی هوای اصفهان ۱۰۹ است، تاکید کرد: بر این اساس اکنون هوای اصفهان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته و بهتر است افراد سالمند، اشخاص دارای بیماری‌های قلبی - تنفسی، کودکان و سایر افراد حساس از منزل خارج نشده و یا در نقاط آلوده تردد نکنند.

 

کد مطلب 2995626

