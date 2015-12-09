دیدار وزیر خارجه افغانستان با سران اتحادیه اروپا و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سچ نیوز»، «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه افغانستان با «هلگا اشمید» معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و « آنتون بلینکن» معاون وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار درباره آمادگی برای کنفرانسهای سال ۲۰۱۶ در شهرهای «وارسا» و «بروکسل» در مورد مسایل افغانستان و نیز تازه ترین وضعیت امنیتی و اقتصادی منطقه بحث و گفتگو شد.

قرار است در ۴ و ۵ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی در شهر «بروکسل» بلژیک کنفرانسی با موضوع افغانستان برگزار شود. سه طرف در این دیدار در مورد همکاریهای مشترک برای برگزاری این کنفرانس به توافق رسیدند. سه طرف کنفرانسهای «بروکسل» و « وارسا» را در بوجود آمدن اصلاحات توسط دولت افغانستان مهم ارزیابی کردند.

با توجه به وعده های دولت افغانستان مبنی بر برقراری امنیت و توسعه اقتصادی در افغانستان، کنفرانسهای بروکسل و وارسا در ترغیب و آماده سازی کشورهای شرکت کننده برای کمک های مالی بیشتر به دولت افغانستان نقش مهمی خواهند داشت.

هیئت های شرکت کننده در این جلسه اعلام کردند: دولت افغانستان در برگزاری این کنفرانسها نقش اساسی خواهد داشت و کشورهای شرکت کننده در این کنفرانسها قول مساعدی برای کمهای مالی به دولت افغانستان بدهند.

افغانستان، اتحادیه اروپا و آمریکا کنفرانس قلب آسیا را در حل مسائل امنیتی منطقه با هم فکری کشورهای شرکت کننده مهم توصیف کردند.