برداشت میگو در اولین دوره پرورش میگو از مزارع سیریک آغاز شد

عبدالله رئیسی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مزارع پرورش میگو در سیریک در کمترین زمان ممکن وارد چرخه تولید و پرورش میگو شد اظهار کرد: مزارع پرورش میگو در سیریک بالغ بر 60 نفر به طور مستقیم اشتغال زایی ایجاد کرده است.

رئیسی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از فعالیت و اشتغال مردم در سیریک صید و صیادی است افزود: با ایجاد مزارع پرورش میگو سقف اشتغال در سیریک بالا رفته است.

وی تعداد سایت های فعال پرورش میگو در سیریک را 16 سایت اعلام کرد و گفت: کل سایت های پرورش میگو به وسعت 350 هکتار است که متعلق به بخش خصوصی است.

وی با تاکید بر توجه بیشتر به صنعت پرورش میگو اظهارداشت: توسعه صنعت پرورش میگو در سیریک می توان آمار اشتغال و به افزایش ارز آوری کمک بزرگی کند.

رئیسی با عنوان اینکه سیریک در آینده ای نزدیک به عنوان یکی از شهرستان های صادر کننده میگو در کشور مطرح خواهد شد افزود: با توجه به اینکه بیشتر از یک سال از زمان بهره برداری سایت های پرورش میگو در سیریک نمی گذرد و با توجه به میل و رغبت مردم این شهرستان به سرمایه گذاری در صنعت پرورش میگو توانسته بیشترین برداشت را داشته باشند.

رئیسی گفت: با ایجاد بازار خرید و بازار صادرات برای میگو کمکی است که دولت برای پرورش دهندگان میگو می تواند انجام داد. پس ایجاد بازار صادرات به نوعی حمایت دولت به این صنعت بحساب می آید.

وی اشاره ای هم به توسعه این صنعت در سیریک کرد و خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم که در چند نکته از ساحل این شهرستان به متقاضیان پرورش میگو واگذار شود. به صیادان با سرمایه گذاری در صنعت پرورش میگو به دنبال توسعه صید وصیادی در این منطقه باشند.