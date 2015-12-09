سانحه رانندگی جان یک زائر پیاده را گرفت/ممنوعیت تردد زائران در شب

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر سانحه رانندگی در روز سه شنبه در محور تربت حیدریه- مشهد یک دستگاه تریلی به علت لغزندگی سطح جاده از جاده منحرف و با برخورد با یکی از زائران پیاده امام رضا(ع) منجر به فوت این زائر شد.

در همین رابطه سخنگوی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی در گفت و گو با مهر اظهار کرد: روز گذشته بر اثر لغزندگی سطح جاده و کولاک شدید محور تربت حیدریه-مشهد یک دستگاه تریلی از جاده منحرف شد که به دلیل برخورد قسمت بار آن به زائران پیاده امام رضا(ع) یک نفر جان خود را از دست داد.

مجتبی محمودی بیان کرد: متاسفانه انحراف این تریلی منجر به جان باختن یک زائر پیاده ۲۰ ساله به نام «زهرا گل محمدی» و مجروحیت شدید یم زائر جوان ۲۵ ساله به نام «سجاد کوثری» شد که حال وی وخیم اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه این کاروان ۳۰ نفره از روستای اسدآباد جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه عازم مشهد مقدس بود افزود: در این حادثه سایر زائران این کاروان از صحنه متواری و جان خود را نجات دادند.

وی بیان کرد: این حادثه در حوالی روستای رباط سفید رخ داد که به دلیل وخامت حال تنها مجروح این حادثه به مشهد منتقل می شود.

سخنگو یجمعیت هلال احمر خراسان رضوی تاکید کرد: نیروهای امدادی هلال احمر در تمامی حوادث جاده ای استان حضور دارند و به غیر از این حادثه، حادثه فوتی دیگری تاکنون گزارش نشده است.

زائران از تردد عرضی در جاده ها خودداری کنند

در همین رابطه رئیس پلیس راهور خراسان رضوی نیز تاکید کرد: رنگ لباس های زائران پیاده به مناسبت ایام سوگواری محرم و صفر مشکی است لذا توصیه اکید به رانندگان این است که در نقاط شهری و مسکونی هنگام رویت جمعیت و یا تابلوهای هشدار دهنده سرعت خود را کاهش داده و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

سرهنگ محمد صفایی افزود: زائران و عابران پیاده در شب از تردد های عرضی در جاده ها مطلقا خودداری کنند و جهت عبور و مرور خود از پل های عابر پیاده و یا زیرگذر ها استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: رانندگانی که با خودروهای شخصی سفر می کنند نیز ضروری است قبل و حین سفر استراحت کافی داشته باشند و با توجه به شرایط ناپایدار جوی و استمرار بارش های فصلی توجه کافی به جاده و لغزندگی آن داشته باشند.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی تصریح کرد: همچنین با توجه به لغزندگی شدید جاده ها در زمان بارندگی با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی را رعایت کنند.