  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۳۲

درج عنوان و کدشغلی کارکنان در لیست پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان

درج عنوان و کدشغلی کارکنان در لیست پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان

مدیر کل نام نویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: ثبت عنوان و کد شغلی کارکنان در لیست پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان اجباری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسینی ضمن بیان این خبر اظهار کرد: با توجه به الزام کارفرمایان به درج عنوان و کد شغلی بیمه شدگان در لیستهای پرداخت حق بیمه، اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی اقدام به پالایش و یکتاسازی بانک اطلاعات عناوین شغلی تمامی مشاغلی که تا پایان ماه گذشته توسط کارفرمایان در سراسر کشور اعلام شده، نموده است.

وی افزود: در حال حاضر پایگاه مذکور، از طریق سایت رسمی سازمان به نشانی www.tamin.ir برای استفاده کارفرمایان قابل دریافت است.

حسینی خاطرنشان کرد: نرم افزار تولید فایل لیست بیمه دارای پایگاه جدید اطلاعات عناوین شغلی نیز متعاقبا از طریق همین سایت، قابل دانلود خواهد بود.

کد مطلب 2995673
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها