درج عنوان و کدشغلی کارکنان در لیست پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسینی ضمن بیان این خبر اظهار کرد: با توجه به الزام کارفرمایان به درج عنوان و کد شغلی بیمه شدگان در لیستهای پرداخت حق بیمه، اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی اقدام به پالایش و یکتاسازی بانک اطلاعات عناوین شغلی تمامی مشاغلی که تا پایان ماه گذشته توسط کارفرمایان در سراسر کشور اعلام شده، نموده است.

وی افزود: در حال حاضر پایگاه مذکور، از طریق سایت رسمی سازمان به نشانی www.tamin.ir برای استفاده کارفرمایان قابل دریافت است.

حسینی خاطرنشان کرد: نرم افزار تولید فایل لیست بیمه دارای پایگاه جدید اطلاعات عناوین شغلی نیز متعاقبا از طریق همین سایت، قابل دانلود خواهد بود.