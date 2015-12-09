پرداخت ۳میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به ۱۷۰ نشریه درقالب طرح اشتراک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جزئیات پرداختی سامانه اشتراک نشریات در ٨ ماهه سال ٩٤ اعلام شد که طی آن بالغ بر ٣٨ میلیارد ریال به ١٧٠ رسانه عضو طرح اشتراک پرداخت شده است.

سیدهادی فیاضی، مدیر سامانه اشتراک نشریات کشور با بیان اینکه تاکنون ٢٥٠ نشریه در دوره جدید طرح اشتراک نشریات کشور به این سامانه پیوسته‌اند، گفت: جدول ٨ ماهه عملکرد نشریات در سامانه اشتراک نشریات کشور منتشر شده که در این جدول فهرست پرداختی به ١٣٣ نشریه سامانه اشتراک در فاصله فروردین تا آبان ١٣٩٤ اعلام شده است.

به گفته وی، این مبالغ مجموع پرداختی مشترکان در این سامانه به علاوه حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. همچنین مبالغ واریزی ٣٦ نشریه که دارای مشترکان کمتری بوده‌اند، در این جدول نیامده است. حدود ٨٠ نشریه نیز یا هنوز مشترکی ندارند و یا در انتظار تایید قرارداد هستند.

فیاضی گفت: ٢١٠ هزار اشتراک در حال حاضر بر روی سایت اشتراک ثبت شده است و کاربران در حال حاضر امکان اشتراک ٧٧ روزنامه، ٥٨ هفته‌نامه، ٢٥ دو هفته‌نامه و ٧٦ ماهنامه، ٥ دوماهنامه و ٨ فصلنامه را دارند که این تعداد با تایید نشریات جدید افزایش خواهد یافت. بزودی امکان دسترسی به قرارداد سامانه اشتراک نشریات بر روی پنل کاربری ناشران در سامانه جامع رسانه‌های کشور فراهم می شود.

مدیر سامانه اشتراک نشریات کشور با بیان اینکه در حال حاضر ٢٢ مجری توزیع در این سامانه تایید شده‌اند، افزود: تلاش می‌کنیم تا پایان سال ٩٤ نشریات اکثر استان‌های کشور امکان حضور در این سامانه را داشته باشند. در دو ماه مهر و آبان سه میلیون و سیصد هزار نسخه نشریه در قالب این طرح بین مشترکان توزیع شده است و از اول دی ماه نیز نتایج طرح رتبه‌بندی برای روزنامه‌های سامانه اشتراک اعمال خواهد شد.

جزئیات پرداختی به نشریات در ٨ ماهه سال ٩٤ را اینجا می‌توانید ببینید.