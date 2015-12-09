۳۴ وقف جدید در بندرعباس به ثبت رسید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی آزادی عصر چهارشنبه در نشست خبری بیان داشت: زمینی در قلعه قاضی به ارزش یک میلیاردریال برای ساخت مسجد، امور جاری مسجد و خانه عالم به عنوان شاخص ترین وقف جدید است.

حجت الاسلام آزادی با اشاره به اینکه در نه ماهه امسال ۳۴وقف جدید در بندرعباس به ثبت رسیده است، اعلام کرد: تمام توان این است که تا پایان امسال به ۵۰ وقف برسد.

وی با بیان اینکه در بندرعباس هزار و ۱۶۲موقوفه انتفاعی و بدون درآمد و ۲۸۲ موقوفه نیز دارای درآمد است، افزود: در سال جاری بیش از شش میلیارد ریال از محل درآمدی موقوفات بندرعباس اجرای نیت شده است.

آزادی با اشاره به اینکه در نه ماهه امسال ۳۰ فقره سند موقوفات بندرعباس از ثبت اسناد اخذ شد، تصریح کرد: شش سند دیگر نیز در روند صدور سند است و امیدواریم تا پایان سال ۴۰سند را اخذ کنیم. بیش از ۲۰۰ رقبه زیر مجموعه این ۳۰ موقوفه که دارای سند شده است قرار دارد.

رئیس اوقاف و امورخیریه بندرعباس بااشاره به برنامه های فرهنگی بقاع در جهت تبدیل شدن این اماکن مذهبی به قطب های فرهنگی افزود: اجرای طرح های آرامش بهاری، نشاط معنوی، ضیافت الهی، سوگواره یاس نبوی، مسابقات قران کریم، همایش شیرخوارگان حسینی، گرامیداشت امامزادگان و لبیک یا حسین (ع) ا ز جمله این برنامه ها است.

آزادی بااشاره به موقوفات شاخص در بندرعباس بیان داشت: موقوفه مرحوم ناصری با پنج نیت (تعزیه داری سیدالشهدا، پرداخت هزینه روزانه مسجد، هزینه عزاداری، تلاوت قرآن و اطعام عزاداران) وقف شده است.

وی به موقوفه حاج مختار مشیردوانی با بیش از ۸۰ رقبه اشاره کرد و افزود: این موقوفه با نیات پرداخت هزینه های پرورشگاه، تلاوت قران کریم، تعمیر و بازسازی مسجد، روضه خوانی حضرت سیدالشهدا و هزینه روزانه مسجد است.

این مقام مسئول همچنین به موقوفه گله داری با بیش از ۶۰ رقبه و با چهار نیت اشاره کرد و اظهارداشت: از سال ۹۲ تا کنون بیش از ۳۰۰ درصد درآمد موقوفات در بندرعباس رشد داشته است.

رئیس اوقاف و امورخیریه بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: همایش تجلیل از واقفین شاخص،برپایی ایستگاه «همه واقف باشیم» در بقاع متبرکه امامزاده سید مظفر، امامزاده شاه محمد تقی و امامزاده سید سلیمان)، غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده های شهدا، دیدار با امام جمعه و علما و روحانیون شیعه و اهل سنت و دیدار با واقفین،افتتاح پروژه اداری- تجاری و حسینیه برخورداری از جمله برنامه های هفته وقف درشهرستان بندرعباس برشمرد.