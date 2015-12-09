به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر چهارشنبه در همایش وقف و رسانه اظهار داشت: موقوفات باقیمانده از پیامبر و اهل بیت خود بیان‌گر اهمیت و جایگاه ویژه در دین اسلام دارد.

وی با اشاره به اینکه عمر انسان کوتاه است و مال و اموال تا ابد برای انسان نمی‌ماند، افزود: وقف می‌تواند پس از فوت فرد نیز از ثواب موقوفات بهره‌مند شوند.

نماینده مردم بوشهر در خبرگان رهبری عنوان کرد: در برخی جوامعه اسلامی شاهد آن هستیم که برخی وزارت‌خانه‌ها و ادارات توسط وقف اداره می شود که این بیانگر نهادینه شدن فرهنگ وقف در آن جوامع است.

حسینی بوشهری با اشاره به اینکه کشور ما تا رسیدن به نهادینه شدن این فرهنگ راه بسیاری دارد، گفت: پس از فراز و نشیب‌هایی که در تاریخ وقف در ایران شاهد بودیم از بسیاری افراد جامعه صلب اعتماد شد و ما باید با جلب اعتماد و مدیریت صحیح موقوفات بتوانیم مروج این فرهنگ با ارزش در جامعه باشیم.

وی با بیان اینکه هر روحانی و مبلغ یک رسانه است، بیان کرد: مردم ما دارای فطرتی پاک و نیکوکار هستند لذا آشنایی آنها با وقف می‌تواند موجب افزایش وقف‌های جدید در کشور شود.

نماینده مردم بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به کارکردهای وقف در جامعه عنوان کرد: وقف می‌تواند رشد و توسعه کشور در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی را ایفا کنند.

حسینی بوشهری با بیان اینکه تجلیل یکی از راه‌های تشویق افراد به وقف‌های جدید است، گفت: این برنامه های می‌تواند تاثیر خوبی در ترویج فرهنگ وقف در جامعه باشد.