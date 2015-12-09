بیانیه مشترک کنفرانس «قلب آسیا»: کمک مالی به تروریستها متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی «اکسپرس نیوز»، کشورهای شرکت کننده در کنفرانس قلب آسیا بیانیه ای مشترک برای پایان دادن به تروریسم صادر کردند.

در این بیانیه آمده است: علاوه بر کشورهای عضو تمام دنیا باید به استقلال افغانستان احترام بگذارد.

در ادامه تصریح شده است: تمام کشورهای شرکت کننده در این مذاکرات از کمک مالی به گروه های تروریستی بپرهیزند.

این بیانیه می افزاید: تمام کشورهای شرکت کننده در این نشست باید به صورت جداگانه نقش خود را در مذاکرات صلح افغانستان ایفا کنند و علاوه بر طالبان سایر گروه ها را نیز بر سر میز مذاکرت بیاورند.

هم چنین در این بیانیه آمده است: این مذاکرات از هرجایی دچار تعلیق شده از همانجا دوباره آغاز به کار کند.

در پایان اعلام داشت: افغانستان و پاکستان و سایر کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس از اتهامات بی مورد در زمینه تروریسم علیه یکدیگر خودداری کنند.

لازم به ذکر است که کنفرانس دو روزه قلب آسیا از امروز چهارشنبه (۱۸آذر) به صورت رسمی و با هدف گسترش همکاری‌ها برای کمک به حل مسائل و بهبود اوضاع امنیتی افغانستان، با حضور نمایندگان بیش از ۴۰ کشور عضو و حمایت‌کننده این کنفرانس و بیش از ۱۰ نهاد بین‌المللی و منطقه‌ای آغاز به‌ کار کرده است.