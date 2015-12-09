به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران آگاه سازی جامعه را رسالت رسانه ها دانست و اظهار کرد: فضا در دولت یازدهم برای فعالیت رسانه ها در استان کرمان فراهم بوده و اصحاب رسانه نیز انتقادات منصفانه خود را منتشر کرده اند.

وی با اشاره به تشکیل دولت شیشه ای در کرمان گفت: هدف ما مطرح شدن انتقادات و رفع مشکلات موجود است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان تاکید: استانداری کرمان تاکنون از هیچ رسانه ای شکایت نکرده و از این پس نیز نخواهد کرد.

رزم حسینی با اشاره به اینکه رسانه ها باید مردم را در جریان امور قرار دهند، تصریح کرد: ترویج فرهنگ راستگویی در جامعه زمینه پیشرفت و ترقی را فراهم می کند.

استاندار کرمان خواستار ارائه آمار دقیق و صحیح توسط مسئولین به مردم شد و افزود: نباید مردم را غریبه بدانیم بلکه باید آنها را باور داشته باشیم.

شفاف سازی تنها راه مقابله با شایعات

وی شفاف سازی را تنها راه مقابله با شایعات دانست و اظهار کرد: رسانه ها باید اعتماد بین مردم و مسئولین را تقویت کنند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان خواستار ارائه اخبار صحیح و به موقع به مردم شد و افزود: اطلاع رسانی صادقانه و به موقع می تواند از شایعه سازی ها جلوگیری کرده و مانع از توجه مردم به شایعات شود.

رزم حسینی بر لزوم ایجاد رابطه صادقانه و صمیمی با مردم، گفت: نباید اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی تضعیف شود.

وی ادامه داد: زمانی که جامعه به اهمیت رعایت نکات بهداشتی در تامین سلامت جامعه پی ببرد رفتارهای پیشگیرانه از بروز بیماری ها را انجام خواهد داد و ما امیدواریم بحران کنونی به زودی از کرمان رخت بربندد.

استاندار کرمان تاکید کرد: رفتار مسئولین باید به گونه ای باشد که مردم به جایگاه والای خود در نظام و خلوص نیت مسئولین پی ببرند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ مساله از مردم پنهان نمانده است، گفت: مردم سرمایه اصلی نظام هستند.

لزوم افزایش نرخ مشارکت مردم در انتخابات

استاندار کرمان در ادامه به انتخابات پیش روی اشاره و تصریح کرد: باید زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه حضور گسترده مردم در انتخابات نظام و دولت را بیمه می کند، افزود: مردم باید با آگاهی و شناخت فرد مورد نظر خود را انتخاب کرده و مجلسی قوی متشکل از نمایندگان متدین و متخصص تشکیل شود.

نماینده عالی دولت در استان کرمان بر لزوم افزایش نرخ مشارکت مردم در انتخابات تاکید و تصریح کرد: این امر نیازمند عزمی همگانی است.

وی با اشاره به تدوین منشور انتخاباتی یادآور شد: هدف از این اقدام برگزاری انتخابات آزاد و سالم است و هر کس که مجوز قانونی دارد می تواند مراسم و اجتماعات انتخاباتی را برگزار کند و همه امور باید براساس قانون پیش رود.