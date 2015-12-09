واقفان برای ساخت بیمارستان سرطان در ساری ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم حیدری بعدازظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه به مناسبت هفته وقف گفت: وقف باید به سمت نیازهای روز جامعه سوق داده شود که ساخت بیمارستان سرطانی ازجمله این نیازهاست.
وی با اشاره به برنامههای هفته وقف گفت: بزرگترین موقوفه ساری بانام خورشید خانم در شش طبقه برای ایتام و فقرا ساختهشده است.
وی بابیان اینکه مازندران مرکز حکومت علویان است، یادآور شد: مازندران با تعداد ۲۳ هزار رقبه، ۷۰۰ موقوفه و ۲۸۶ امامزاده ثبتشده دومین استان ازنظر تعداد امامزادهها است.
وی افتتاح سه موقوفه و کلنگ زنی سه موقوفه را ازجمله برنامهها بیان کرد و گفت: نصب گنبد بر روی سه بقعه از دیگر برنامههاست.
حجتالاسلام حیدری بابیان اینکه امسال ۱۰ وقف جدید صورت گرفته که انتظار میرود تا پایان سال افزایش داشته باشد افزود: همچنین ۱۴۲ امامزاده در حال ساخت است و امامزاده عباس ساری بهعنوان بزرگترین امامزاده در اولویت تعریض و گسترش قرار دارد.
حیدری از استقبال مردم درزمینهٔ موقوفات پزشکی در موقوفه محمدباقر خبر داد و افزود: در این موقوفه برای تأمین تجهیزات پزشکی بیمارستان امام (ره)، خیرین بسیار استقبال داشتهاند.
وی از توزیع ۵۰۰ سبد کالا با همکاری کمیته امداد شهرستان ساری بین فقرا خبر داد و افزود: شهرستان ساری در حوزه نیات و حوزه علمیه موقوفات بسیار خوبی داشته است.
حیدری با اشاره به بدهی ادارات و سازمانهای شهرستان ساری به اداره اوقاف ساری افزود: استفاده ازملک موقوفه بدون پرداخت نکردن اجارهبها و حق وقفی، استفاده از این مکان را با شبه مواجه میکند.
وی از واقفین و خیرین خواست وقفهای خود را به سمت نیاز روز جامعه سوق دهند و تأکید کرد: به وقفهای جدید درزمینهٔ ورزشی و اجتماعی بخصوص بیماریهای صعبالعلاج بسیار نیاز داریم.
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