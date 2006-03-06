بهترين راهكار ايران استفاده از همه منابع قدرت در چارچوب ديپلماسي است

دكتر مهدي مطهر نيا در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص بهترين واكنش ايران نسبت به تصميم آتي شوراي حكام گفت: پرونده هسته اي ايران بايد به مثابه يك مساله در چارچوب "منافع ملي" تعريف شود.

اين استاد دانشگاه معتقد است: موضوع هسته اي ايران نه نفس منفعت ملي، بلكه مصداقي از منفعت ملي است و انرژي هسته اي بايد در خدمت منافع ملي باشد.

مطهرنيا با اشاره به برگزاري جلسه شوراي حكام براي بررسي موضوع ايران، گفت: بايد در تحرك جديد هسته اي خود، استراتژي مشخصي را براي نزديك كردن "شعارها" به "توانايي ها" داشته باشيم .

اگر ارزيابي دقيقي از توانمندي هاي خود در مقابل رقبا به دست آوريم و با توجه به پيش بيني ميزان مقاومت راهكارهاي عملياتي را ارزيابي كنيم.

وي در پايان گفت: منافع ملي ما اقتضا مي كند در چارچوب ديپلماسي از حداكثر منابع قدرت كه كمترين هزينه هارا براي ما دارد، براي پيگيري حقوق هسته اي خود استفاده كنيم.