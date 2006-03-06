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۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۲۹

واكنش هاي احتمالي ايران به تصميم شوراي حكام (3)

بهترين راهكار ايران استفاده از همه منابع قدرت در چارچوب ديپلماسي است

بهترين راهكار ايران استفاده از همه منابع قدرت در چارچوب ديپلماسي است

مهدي مطهرنيا صاحبنظر امور استراتژيك گفت: بايد در تحرك جديد هسته اي در چارچوب ديپلماسي از حداكثر منابع قدرت با كمترين هزينه استفاده كنيم.

دكتر مهدي مطهر نيا در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص بهترين واكنش ايران نسبت به تصميم آتي شوراي حكام گفت: پرونده هسته اي ايران بايد به مثابه يك مساله در چارچوب "منافع ملي" تعريف شود.

اين استاد دانشگاه معتقد است: موضوع هسته اي ايران نه نفس منفعت ملي، بلكه مصداقي از منفعت ملي است و انرژي هسته اي بايد در خدمت منافع ملي باشد.

مطهرنيا با اشاره به برگزاري جلسه شوراي حكام براي بررسي موضوع ايران، گفت: بايد در تحرك جديد هسته اي خود، استراتژي مشخصي را براي نزديك كردن "شعارها" به "توانايي ها" داشته باشيم .

اگر ارزيابي دقيقي از توانمندي هاي خود در مقابل رقبا به دست آوريم و با توجه به پيش بيني ميزان مقاومت راهكارهاي عملياتي را ارزيابي كنيم. 

وي در پايان گفت: منافع ملي ما اقتضا مي كند در چارچوب ديپلماسي از حداكثر منابع قدرت كه كمترين هزينه هارا براي ما دارد، براي پيگيري حقوق هسته اي خود استفاده كنيم.

کد مطلب 299573

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