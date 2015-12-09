زمینه پیاده سازی طرح راه اندازی شهر هوشمند در ارومیه فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادرصفرزاده ظهر چهارشنبه در ششمین جلسه کارگروه استانی دفاتر پیشخوان دولت با اشاره به انتخاب شهر ارومیه بعنوان پایلوت راه اندازی شهر هوشمند در کشور افزود: خدمت رسانی بهتر و آسان تر به مردم، مهمترین هدف کارگروه دفاتر پیشخوان دولت در استان است.

وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی در جهت پوشش فراگیر اینترنت پرسرعت در روستاهای استان اظهار داشت: روستاهایی که به اینترنت متصل می شوند، زمینه استقرار دولت الکترونیک نیز در آنها فراهم می شود و از این طریق می توانیم خدمات دولتی را در دوردست ترین نقاط استان به مردم ارائه کنیم.

صفرزاده خدمت رسانی بهتر و آسانتر به مردم و شهروندان را مهمترین هدف تشکیل جلسات کارگروه دفاتر پیشخوان دولت در استان عنوان کرد و گفت: ارائه خدمات دولتی از طریق دفاتر پیشخوان که در راستای تحقق و توسعه دولت الکترونیک انجام می گیرد، در افزایش رضایتمندی مردم، تسریع در خدمت رسانی و کاهش هزینه ها بسیار موثر است و مهمترین هدف ما نیز ارتقای رفاه عمومی و حل مسائل و مشکلات مردم است.

وی ادامه داد: برقراری و توسعه دولت الکترونیک بویژه در استانی مانند آذربایجان غربی که یک استان مرزی و دارای روستاهای مرزی متعدد است، به تعامل و ارتباط هر چه بیشتر مردم با حاکمیت و دولت و بالتبع آن به ارتقای سطح خدمات رسانی به مردم منجر می شود، لذا همه مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی لازم است در پیشبرد این برنامه در استان مشارکت و اهتمام داشته باشند.

رئیس کارگروه دفاتر پیشخوان دولت در آذربایجان غربی همچنین از دستگاههای استانی و شهرداری ارومیه خواست، خدمات خود را که برون سپاری کرده و در حال حاضر این خدمات از طریق دفاتر پیشخوان دولت ارائه می شوند را به مردم اطلاع رسانی کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی یاد آور شد: اطلاع شهروندان از اینکه که چه خدماتی از طریق دفاتر پیشخوان دولت ارائه می شود ضروری است و لازم است ادارات و شهرداری از طرق مختلف این موارد را به اطلاع مردم برسانند.

وی با تاکید بر اینکه دفاتر پیشخوان دولت بعنوان ارائه دهندگان خدمات دولتی و همچنین آستانه دولت و قوه مجریه باید متخلق به اخلاق اداری که منبعث از اخلاق اسلامی است باشند نیز افزود: دفاتر پیشخوان باید احترام و رضایت مراجعه کنندگان را سرلوحه کار خود قرار دهند.

معاون برنامه ریزی شهرداری ارومیه نیز در این جلسه، گزارشی در خصوص خدمات الکترونیکی که از طریق شهرداری در اختیار دفاتر پیشخوان دولتی قرار داده شده است ارائه کرد و گفت: به زودی خدمات عوارض خودرو و عوارض کسب و پیشه شهرداری ارومیه از طریق دفاتر پیشخوان ارائه خواهد شد.

در ادامه این جلسه، اعضای کارگروه نیز پیشنهادات و نظرات خود را در رابطه با توسعه طرح دولت الکترونیک و طرح برون سپاری خدمات دولتی در استان ارائه کردند.