۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۱۹

مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان:

نانوایی های استان زنجان باید دوگانه سوز شوند

زنجان- مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان گفت: نانوایی های استان زنجان باید دوگانه سوز شوند تا در صورت برودت هوا و کمبود سوخت مشکلی در این زمینه ایجاد نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، صفی الله کرامتی ظهر چهارشنبه در جلسه مدیریت بحران، اقدامات انجام شده توسط راهداری، اورژانس و هلال احمر را در خدمات رسانی به بازماندگان در راه ها قابل قدردانی عنوان کرد.

وی اظهار کرد: طی چند روز گذشته ۱۲ هزار و ۲۱۴ نفر در مساجد استان زنجان اسکان داده شدند که در این میان شهرستان زنجان باشش هزار و ۳۰۵ نفر بیشترین اسکان را در مساجد به خود اختصاص داده است.

مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان گفت: خرمدره با سه هزار و ۱۸۶نفر، ابهر دو هزار و ۲۸۰، ایجرود ۳۱۶،خدابنده ۸۳، ماهنشان ۴۰ و طارم هم ۱۹ را اسکان دادند.

کرامتی به دو گانه سوز کردن نانوایی های استان زنجان تاکید کردو گفت: باید تدابیر و تهمیدات لازم برای اجرایی شدن این مهم در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: باید دست اندرکاران ذیربط برنامه ریزی و پیگیری  های لازم را برای دو گانه سوز کردن سوخت در نانوایی ها را مد نظر قرار دهند.

مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان به بیمه واحدهای مسکونی روستایی و شهری در استان زنجان اشاره کردو گفت: این مهم از مصوبات جلسه قبل مدیریت بحران بوده است.

وی افزود: در کار گروه مدیریت بحران باید به بیمه واحدهای روستایی و شهری توجه شود.

 

