موردی از ابتلا به بیماری آنفولانزا در مهاباد مشاهده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر کتانی ظهر چهارشنبه در نشست فوق العاده کارگروه سلامت و بهداشت مواد غذایی شهرستان مهاباد از تشکیل ستاد پیشگیری از بیماری آنفلوانزا برای نخستین بار به منظور پیشگیری از شیوع این بیماری در این شهرستان خبر داد و افزود: تاکنون هیچ موردی از این بیماری در شهرستان مشاهده نشده است.

وی با بیان اینکه شهروندان می توانند با رعایت اصول بهداشتی و گزارش موارد مشکوک از گسترش آن در جامعه جلوگیری کنند، گفت: بهترین راهکار برای مقابله با این بیماری انجام اقدامات پیشگیرانه و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به افراد در خصوص این بیماری ویروسی است.

کتانی اضافه کرد: با تشکیل ستاد پیشگیری از بیماری آنفلوانزا هر گونه موارد مشکوک مورد معاینه و آزمایش قرار می گیرد و اقدامات پیشگیرانه توسط این ستاد انجام می شود.

فرماندار مهاباد اظهار داشت: تمامی دستگاه های اجرایی این شهرستان برای همکاری با این ستاد اعلام آمادگی کرده و در صورت بروز این بیماری، با گسترش آن مقابله می کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد نیز در این جلسه گفت: بیماری آنفلوانزا یک بیماری ویروسی بوده و به سرعت از فرد بیمار به فرد سالم منتقل می شود و لازم است فرد بیمار مورد مداوا و معالجه قرار گیرد و افراد دیگر با وی تماس نداشته باشند.

سامرند مرزنگ افزود: طبق اطلاع رسانی های رسمی این بیماری در استان های شرقی کشور مشاهده شده و احتمال شیوع آن در نیمه غربی کشور نیز وجود دارد.

وی اضافه کرد: در آذربایجان غربی تاکنون یک هزار و ۶۰۹ نفر با علایم این بیماری به مراکز درمانی مراجعه کرده اند که ۳۸۰ نفر از آنها بستری شده و طبق آزمایش های انجام شده ۱۳ مورد از این بیماری مشاهده شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد گفت: در این شهرستان نیز سه مورد مشکوک به بیماری شناسایی شدند که طبق آزمایش های صورت گرفته جواب هر سه مورد منفی بوده است.

وی با اشاره با راه اندازی یک پایگاه دیده ور برای راهنمایی و مشاوره شهروندان افزود: این پایگاه در مرکز بهداشتی صلاح الدین ایوبی در چهار راه آزادی مهاباد راه اندازی شده و شهروندان می توانند هر گونه موارد مشکوک را به این پایگاه اطلاع رسانی کنند و یا با شماره تلفن ۴۲۴۴۲۴۸۹ با واحد بیماری های مرکز بهداشت تماس بگیرند.

مرزنگ گفت: تاکنون در این شهرستان کلاس های آموزشی در مورد این بیماری برای بازاریان و کسبه، دانش آموزان، کارکنان شبکه بهداشت و درمان، مراکز نظامی و انتظامی برگزار شده و بیش از دو هزار بروشور در مورد علایم و راه های پیشگیری از بیماری آنفلوانزا نیز در بین شهروندان توزیع شده است.