مجریان انتخابات زمینه مشارکت گستره مردم را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی مصطفوی ظهر چهارشنبه در جمع هیئت های نظارت بر انتخابات گفت: مجریان و ناظران انتخابات با عمل به مر قانون و رعایت عدالت انتخاباتی زمینه حضور گسترده مردم در پای صندوق های رأی را فرآهم سازند.

وی بر ضرورت تعامل نزدیک و فشرده بین هیئت های اجرایی و نظارت در جریان برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری تاکید کرد.

مصطفوی با بیان اینکه همه دست اندرکاران انتخابات باید دست در دست هم داده و برای برگزاری باشکوه این امر مهم سیاسی هم قسم و هم اراده باشند گفت: تعامل نزدیک و برپایی نشست های مختلف بین هیئت های اجرایی و نظارت می تواند در این مسیر تاثیرگذار و تعیین کننده باشد.

دبیر ستاد انتخابات آذربایجان غربی افزود: هدف همه مسئولان و مدیران برگزاری انتخابات سربلندی ایران اسلامی در عرصه های داخلی و بین المللی است و بر همین مبنا باید تلاش های خود را چند برابر کنیم تا انتخاباتی در شان و منزلت جمهوری اسلامی برگزار شود.

وی، امانت داری را از شاخص های مهم مجریان انتخابات بیان کرد و گفت: ما امانت دار تک تک آرای ملت هستیم و در این زمینه باید همواره خدا و رضایت خلق خدا را در نظر داشته باشیم.

مدیرکل امور سیاسی و انتخابات استانداری برگزاری باشکوه، رقابتی، سالم و بدون تنش های سیاسی را از اهداف دولت در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلانی و خبرگان رهبری عنوان کرد و یادآور شد: شعار دولت مبنی بر اعتدال و خردورزی ایجاب می کند زمینه ساز حضور حداکثری آحاد مردم و همچنین احزاب و جریان های مختلف سیاسی در این عرصه باشیم.

مصطفوی از مجریان و ناطران انتخابات خواست تا بر اساس سیاست های دولت تدبیر و امید در راستای تقویت حضور مردمی حرکت کرده و با اقتدار در برابر تخلفات احتمالی و برخی ناهنجاری های سیاسی و انتخاباتی مقابله کنند.