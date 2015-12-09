۱۷۰ محصول صنایع دستی قرآنی در شیراز نمایش داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس ،دکتر مصیب امیری افزود: در این نمایشگاه و در قالب ۱۰غرفه محصولات و تولیدات قرآنی هنرمندان فارس به نمایش در می آید.

وی هدف از برپایی چنین نمایشگاهی را ایجاد زمینه برای رشد فعالیت‌های هنری با محوریت قرآن عنوان و تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاه‌ها موجب تشویق و ترغیب هنرمندان جوان به خلق آثاری با موضوع قرآن و اشاعه ارزش‌های دینی از طریق هنر و صنایع دستی می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس همچنین گفت: در همین ارتباط در غرفه های نمایشگاهی آثاری چون دروازه قرآن خاتم، زنجیر نقره زنجیر زنی، قاب های خاتم و منبت و.... می باشد که در معرض دید بازدید کنندگان قرار می گیرد.

وی در ادامه افزود: فعالیت های صورت گرفته در انتخاب عرضه و نمایش محصولات دست ساز هنرمندان با همکاری اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس است.

به گفته دکتر امیری هم اکنون هنرهای سنتی فارس که در این نمایشگاه عرضه می شود شامل دست بافت های داری، معماری سنتی، قلمزنی، حجاری سنتی، حکاکی روی فلز، سراجی سنتی، آینه کاری، سفال و سرامیک و رودوزی‌های الحاقی است.

در تاریخ مذکور از قاب خاتم ستاد رضا بلیغ با مضمون ۱۴۴ اسما الهی در ابعاد ۴.۵ در ۳.۵ متر مربع رونمایی می شود.

آثار برگزیده هر بخش به صورت نمایشگاه و فروشگاه برپا و در معرض دید عموم قرار می گیرد، همچنین در زمان برپایی جشنواره ۵ کارگاه تخصصی صنایع دستی برگزار می شود.