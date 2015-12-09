  1. استانها
  2. زنجان
۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۱۳

شهردار زنجان عنوان کرد؛

استقرار مخازن ماسه و نمك در ۲۶۰ نقطه از سطح شهر زنجان

استقرار مخازن ماسه و نمك در ۲۶۰ نقطه از سطح شهر زنجان

زنجان- شهردار زنجان گفت: در ۲۶۰ نقطه از سطح شهر زنجان مخازن ماسه و نمك استقرار یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر،حبیب ملایی یگانه ظهرچهارشنبه در جمع خبرنگاران به اقدامات مهم شهرداری زنجان اشاره کردو افزود: چهار کار گروه  تشکیل شده تا اطلاع رسانی و تهمیدات لازم برای مقابله با حوادث اندیشیده شود.

وی اظهار کرد: در این راستا ۱۳۰ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین نسبت به توزیع شن و ماسه در خیابانها و معابر فعالیت دارند.

شهردار زنجان گفت: ۱۲ هزار لیتر محلول مایع یخ زا برای آب شدن یخ معابر پاشیده شد و شهرداری زنجان طی سال جاری نسبت به تسهیل در عبور و مرور مردم عملکرد خوبی داشته است.

یگانه تاکید کرد: در همین راستا حدود ۶۸۰ نفر نیروی انسانی در عملیات های مختلف شرکت داشتند.

وی با بیان اینکه  ۲۶۰ منطقه از شهر زتجان شن و ماسه پاشیده شد افزود:  ۱۲ دستگاه گریدر، ۱۵ دستگاه لودر و ۴۵ دستگاه كامیون برای تسهیل عبور و مرور در سطح شهر به كار گرفته شدند، این در حالی است كه شهرداری باید بتواند در بارش‌های سنگین از امكانات بخش خصوصی استفاده كند.

یگانه به ظرفیت مهم بخش خصوصی اشاره کردو افزود: باید شهرداری از ظرفیت بخش خصوصی هم در خدمات رسانی به مردم استفاده کند.

 

 

 

کد مطلب 2995761

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها