ویژه برنامه طوبی از سیمای قزوین پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صدا وسیمای قزوین این ویژه برنامه با هدف تبیین جایگاه نبوت و نقش پیامبر در هدایت و سعادت بشریت، معرفی ابعاد شخصیتی حضرت امام حسن مجتبی و حضرت امام رضا علیهم السلام، تبیین سیره و روش ائمه هدی در طول حیات با برکت شان و نیز تشریح تاریخ زندگانی حضرت امام حسن مجتبی و حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیهم السلام از شبکه استانی سیمای مرکز قزوین پخش می شود.

این برنامه شامل بخش های مختلفی است که گفتگوی کارشناسی، گزارش مردمی، نوحه خوانی و مرثیه سرایی، ارتباط تلفنی با گزارشگران در مشهد و انتقال حال و هوای معنوی حرم حضرت امام رضا علیه السلام به مخاطب از جمله مهم ترین بخش های آن است.

همچنین ویژه برنامه طوبی با رویکردی چند جانبه تاریخ زندگی حضرت امام حسن و امام رضا علیهم السلام در مدینه و طوس، اوضاع اجتماعی، سیاسی بنی امیه و بی عباس در زمان ائمه هدی و نیز ولایت عهدی حضرت رضا (ع)، نقش امام رضا در تبیین مذهب گهربار تشیع در شرق ایران و معرفی اصحاب آن حضرت در ایران را تشریح می کند.

ویژه برنامه تلویزیونی طوبی به تهیه کنندگی مهدی احمدی به مدت 60 دقیقه از امشب به مدت سه شب از شبکه استانی سیمای مرکز قزوین پخش می شود.

