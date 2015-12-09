۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۳۵

معاون وزیر خارجه آمریکا در دیدار با نواز شریف مطرح کرد؛

نقش آفرینی آمریکا برای افزایش روابط تجاری افغانستان و پاکستان

معاون وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با نواز شریف گفت: به همکاری خود با پاکستان در مبارزه با تروریسم ادامه می دهیم و تلاش می کنیم روابط تجاری افغانستان و پاکستان افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از « روزنامه پاکستان»، «آنتونی بلینکن» معاون وزیر خارجه آمریکا در راس هیئتی با نواز شریف، نخست وزیر پاکستان دیدار و در باره مسائل امنیتی و تلاش پاکستان برای مبارزه با تروریسم در منطقه بحث و تبادل نظر کرد.

معاون وزیر خارجه آمریکا گفت: ما همکاری خود را با پاکستان در مبارزه با تروریسم ادامه می دهیم. نقش پاکستان در برقراری صلح و امنیت در افغانستان قابل ستایش است. ما نقش خود را در افزایش روابط تجاری پایدار بین اسلام آباد و کابل ایفا می کنیم.

نواز شریف گفت: ما عملیات «ضرب عضب» را در مناطق مرزی خود با افغانستان شروع کردیم. در جنگ و مبارزه با تروریسم تعداد زیادی از نظامیان و مردم پاکستان جان خود را از دست دادند. عزم ما در مبارزه با تروریسم دوچندان شده است. ما حمایت خود را از برقراری صلح و امنیت در افغانستان اعلام می کنیم.

لازم به ذکر است که «صلاح الدین ربانی» وزیر خارجه افغانستان در حاشیه اجلاس «قلب آسیا» در اسلام آباد با «آنتونی بلینکن»معاون وزیر خارجه آمریکا و «هلگا اشمید» معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد و درباره آمادگی برای برگزاری کنفرانسهای «بروکسل» و «وارسا» برای حل مسائل افغانستان به بحث و تبادل نظر پرداخت.

علی کاووسی نژاد

