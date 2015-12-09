وزش بادهای شدید به دلیل خشكی منطقه ونوسانات دمایی است

به گزارش خبرنگار مهر، احد یاغموری ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران به میزان بارش ها در استان زنجان اشاره کردو افزود: میزان بارش ها در استان به آن صورت نبوده است ولی وزش باد باعث وقوع کولاک شدید در استان زنجان شده است.

وی با بیان اینکه استان زنجان یک منطقه کوهستانی و خشک است، اظهار کرد: وزش باد شدید در استان به خاطر خشکی منطقه است .

یاغموری افزود: دمای احساسی تاثیری است كه باد روی انسان و سایر موجودات زنده می‌گذارد، طوری كه دمای هوا سردتر از دمای واقعی احساس می‌شود.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت: در واقع وزش بادهای شدید در استان به خاطر خشكی منطقه و نوسانات شدید دمایی است و حتی اداره كل هواشناسی دامنه نوسانات 15 برابر را هم شاهد بوده است.

یاغموری با اشاره به اینکه نرم افزار سازمان هواشناسی به صورت آن لاین وضعیت را به فرد می دهد، افزود:باید زمینه ای فراهم شود تا در مواقع بحرانی و وقوع وزش باد شدید این امکان بهتر فراهم شود.

وی ادامه داد: نرم‌افزار سازمان هواشناسی در صورت نصب روی گوشی‌های تلفن به شكل اتوماتیك آخرین اطلاعات را به صورت تحلیلی به فرد ارائه می‌دهد و زمینه‌ای را فراهم می‌كند تا در فصول سرد سال، دمای احساسی و تخریب‌های احتمالی در اثر وزش باد شدید مدنظر قرار گیرد.