سرگرد فرزاد پورنظری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی تنظیم شکایتی از سوی خانواده فریدون قنبری، فردی به عنوان مظنون به سوء قصد، در اختیار پلیس قرار دارد و مراحل بازجویی انجام می‌شود.

مسئول اطلاع رسانی انتظامی استان کرمانشاه با ادامه توضیحات پیرامون آخرین وضعیت پرونده تیراندازی به فریدون قنبری، کشتی گیر کرمانشاهی اسبق تیم ملی افزود: فرد مظنون با توجه به شکایت خانواده فریدون قنبری برای ارائه توضیحات در اختیار پلیس قرار دارد و هنوز اعترافی صورت نگرفته است.

سرگرد پورنظری ادامه داد: پلیس به دنبال روشن شدن ماجرای سوء قصد به جان فریدون قنبری است و تلاش برای دستگیری ضاربین و عاملین ادامه دارد.

این مقام انتظامی در پایان گفت: پلیس پیگیر جریان سوء قصد به جان فریدون قنبری است و در صورت روشن شدن ابعاد جدیدی از پرونده، اطلاع رسانی می‌شود.