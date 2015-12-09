۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۸:۵۰

مسئول اطلاع رسانی انتظامی کرمانشاه:

پلیس پیگیر ماجرای سوء قصد به جان کشتی‌گیر کرمانشاهی است

کرمانشاه- مسئول اطلاع رسانی انتظامی استان کرمانشاه گفت: پلیس انتظامی استان کرمانشاه پیگیر سوء قصد به جان فریدون قنبری کشتی گیر کرمانشاهی است و در این رابطه فرد مظنونی در اختیار پلیس قرار دارد.

سرگرد فرزاد پورنظری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی تنظیم شکایتی از سوی خانواده فریدون قنبری، فردی به عنوان مظنون به سوء قصد، در اختیار پلیس قرار دارد و مراحل بازجویی انجام می‌شود.

مسئول اطلاع رسانی انتظامی استان کرمانشاه با ادامه توضیحات پیرامون آخرین وضعیت پرونده تیراندازی به فریدون قنبری، کشتی گیر کرمانشاهی اسبق تیم ملی افزود: فرد مظنون با توجه به شکایت خانواده فریدون قنبری برای ارائه توضیحات در اختیار پلیس قرار دارد و هنوز اعترافی صورت نگرفته است.

سرگرد پورنظری ادامه داد: پلیس به دنبال روشن شدن ماجرای سوء قصد به جان فریدون قنبری است و تلاش برای دستگیری ضاربین و  عاملین ادامه دارد.

این مقام انتظامی در پایان گفت: پلیس پیگیر جریان سوء قصد به جان فریدون قنبری است و در صورت روشن شدن ابعاد جدیدی از پرونده، اطلاع رسانی می‌شود.

